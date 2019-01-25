Исправление прикуса - ортодонты не всесильны

Помните, с каким умилением мы смотрим на малышей, у которых только-только начинают прорезываться зубки? Как прекрасна их улыбка, проскальзывающая сквозь частокол мелких зубиков! И как немного нужно сделать родителям, чтобы эта улыбка была прекрасной и далее.

А разве что-то может нарушить гармонию и прелесть такой улыбки? Увы, да, может. И к тому же - много факторов: начиная от вредных привычек ребёнка, заканчивая генетическими и врождёнными предрасположенностями. А в определённом возрасте нужно ещё учесть гормональное развитие человека, смену молочных зубов постоянными, усиленный рост костей…

Но как понять, что уже есть некоторые отклонения от нормы и когда именно стоит «бить тревогу» по этому поводу? Попробуем понять на конкретных примерах и случаях.

Нормальная улыбка – это такая улыбка, при которой у её обладателя будет правильный прикус, он же – физиологический прикус зубов: верхние зубы должны быть немного впереди нижних и чуть-чуть прикрывать их. Остальные зубы должны обеспечить полное смыкание – то есть соприкосновение максимально возможной площадью. Допускается ровное, параллельное, расположение зубов друг над дружкой при условии, что при полном смыкании никакие из зубов не давят на своего «брата» из соседней челюсти больше, чем какой-то другой зуб. Иными словами, если при смыкании зубов нет давления в каком-то одном (нескольких) зубах, то это также будет нормой. Но такая норма называется прогнатический прикус.

Почему это важно? Да потому что именно при таком расположении зубов обеспечивается максимально комфортное, правильное и полное откусывание и пережёвывание пищи, мышцы челюстного аппарата работают наиболее оптимально (не перенапрягаясь при выполнении тех или иных, часто специфических, задач), человек не испытывает никакого дискомфорта при воспроизведении речи.

Правильный или физиологический прикус

Но бывают и совершенно иные ситуации, когда, например, челюсти не могут сомкнуться в определённых участках, или когда зубы полностью или частично смещены по отношению друг к другу. Любое подобное и любое другое отклонение являет собой неправильный прикус человека. Причин у подобного явления, как правило, две, и очень часто они обе имеют место у одного клиента: неправильное направление роста зубов и гипо- (недоразвитие) или гиперплазия (чрезмерное развитие) челюсти. В зависимости от направления роста зубов и особенности роста челюсти, подобные аномалии могут быть поделены на несколько типов. А причина неправильного прикуса, по сути, определяет специалиста, который будет её решать.

Дистальный прикус – такое взаимное расположение зубов, при котором зубы верхней челюсти заметно выступают над зубами нижней. Это прикус, при котором резцы разных челюстей либо вообще не контактируют друг с другом, либо контактируют, едва касаясь друг друга.

Обратный случай называется мезиальный прикус – резцы не контактируют по причине более длиной нижней челюсти.

Расположение зубов, при котором зубы из верхней и нижней челюстей попарно соприкасаются между собой, называется прямой прикус и обычно специалистами выделяется как подтип мезиального прикуса.

Дистальный прикус (слева), мезиальный прикус (по центру) и прямой прикус (справа)

Глубокий прикус характеризуется перекрыванием зубов одной челюсти зубами другой челюсти более, чем на половину. Дело в том, что небольшое перекрытие – это норма (физиологический прикус). Но если перекрытие скрывает половину и более зуба – то это уже отклонение от нормы. Если зубы верхней челюсти закрывают собой нижнюю челюсть, то это явление называется просто глубокий прикус. А если наоборот – зубы нижней челюсти закрывают собой верхнюю челюсть, то это расположение зубов называется обратный глубокий прикус.

Глубокий прикус (слева) и обратный глубокий прикус (справа)

Неправильный прикус, при котором зубы одной челюсти располагаются по обе стороны от зубов другой челюсти, называется перекрёстный прикус. Он может быть выражен, например, верхними клыками, которые прячутся за нижними при том, что остальные зубы расположены верно.

Перекрёстный прикус

Каждый из таких прикусов несёт свои недостатки и «сюрпризы» своему хозяину: от неудобства и эстетической составляющей, до настоящих проблем со здоровьем, дикцией и просто с процессом пережевывания пищи. Потому, если уже стало очевидно наличие такой проблемы, то и очевидной должна стать необходимость её решения.

Исправление неправильного прикуса – поможет ли ортодонт?!

Как правило, при любых проблемах с зубами, люди обращаются в стоматологию. А дальше, в зависимости от ситуации и клиники, либо администратор, либо стоматолог-терапевт, у которого человек был на приёме, направляет обладателя неправильного прикуса к ортодонту – чаще всего, исправление неправильного прикуса соотносят именно с его профессиональной деятельностью.

В тех случаях, когда неправильный прикус вызван именно направлением роста зубов, действительно, именно ортодонт призван выявить проблему, правильно диагностировать её, выбрать оптимальный вариант лечения, найти наиболее верное решение вопроса. Что означает наиболее верное решение? То решение, которое потребует меньше всего времени, сил и денег клиента. Или то, которое наиболее полно сможет удовлетворить пожелания клиента. Каковы возможные трудности принятия верного решения в данном вопросе? Если ортодонт в силах повлиять на ситуацию, то, как минимум, ему предстоит найти пути решения и тип этих путей.

Пути ортодонтического исправления неправильного прикуса – брекеты, пластины или капы, трейнеры, элайнеры. А типы – материал, цвет, расположение…

Одних брекетов может быть несколько типов и по материалам, и по расположению, и по цвету. А если учесть, что эта технология отработана десятилетиями, то становится понятно, почему именно брекеты сегодня являются лидерами по количеству исправленных ситуаций. Потому стоит рассказать немного подробней о них и об их возможностях.

В зависимости от материала брекеты могут быть металлические, пластиковые, сапфировые и керамические. Несмотря на то, что сапфир – это тоже керамика, сапфировые брекеты выделены в отдельный подтип. Наверное, это связано с историей развития брекетов и материалов, из которых они изготавливаются. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы.

Пластиковые брекеты – наиболее дешёвый вариант, который, однако, не пригоден для серьёзных коррекций по причине своей недолговечности. Керамика имеет наиболее интересные эстетические качества, но дороже металла. Сапфир – благодаря своей прочности и красоте, иногда может использоваться даже как украшение. Но цена сапфира часто заставляет отвернуться от него в сторону всё того же металла.

Если есть переживания, что брекеты могут породить у клиента комплексы или определённые некомфортные ситуации, то можно рассмотреть лингвальные брекеты или пластины. Лингвальные брекеты устанавливаются на обратной стороне зубов, поэтому их не видно. Но они требуют привыкания, создают определённый дискомфорт своему хозяину и более дороги в установке.

Определённой неприятной особенностью брекетов является их неснимаемость. Поэтому если коррекция предстоит не слишком обильная, можно рассмотреть вариант съёмных брекетов или пластины. Их можно снять на время определённых мероприятий, но когда человек остаётся наедине, и никто не видит его, он может снова надеть пластину и продолжать корректировать расположение своих зубов.

Но все вышеописанные случаи касаются только ситуаций, когда причиной неправильного прикуса были зубы, исключительно зубы. Важно понимать: ортодонт может лишь направлять зубы в пределах челюсти, но увеличить или уменьшить саму челюсть ему не под силу! Это дело рук совершенно другого специалиста – ортогнатического хирурга, о котором будет сказано немного позже. Ортодонт же способен подкорректировать те случаи, которые не требуют изменений объема челюсти.

Открытый прикус – запрещённый приём против ортодонта

Когда выше были перечислены типы неправильного прикуса, намерено был пропущен ещё один тип прикуса – открытый прикус. Его особенность в том, что часть зубов смыкается, а честь – нет. Если соприкасаются боковые зубы, а передние остаются несомкнутыми, то такой прикус называется передний открытый прикус; если же при смыкании передних остаются несомкнутыми боковые зубы, то этот прикус называется боковой открытый прикус.

Открытый прикус

Стоит ли говорить о тех проблемах и о том дискомфорте, что он несёт своему обладателю?! Наверное, каждый может сам представить, насколько это неудобно. Но неудобство – это одно, а последствия, связанные со здоровьем – совсем другое.

Но ещё одна его особенность в том, что практически всегда открытый прикус невозможно исправить только с помощью любого из средств ортодонтии. Его исправляют только хирургическим путём! Подобная операция делается уже упомянутым ортогнатическим хирургом и является прекрасным примером соединения наук и направлений медицины. Например, специалист одной из киевских клиник ортогнатической хирургии должен был получить навыки и специальность стоматолога, хирурга-имплантолога, пластического хирурга перед тем, как стать ортогнатическим хирургом.

Но нужно также понимать, что одной только ортогнатической операцией, скорее всего, обойтись не получится. Ведь если было нарушено нормальное расположение зубов из-за особенности челюсти, то, исправив эту особенность, скорее всего, придётся выравнивать положение зубов. А это снова означает установку брекетов или использование одного из вышеперечисленных методов.

Комбинирование, а точнее – чередование методов (ортодонтически-ортогнатическое исправление прискуса, именно так, когда над исправлением одновременно работают и ортодонт и ортогнатический хирург, дополняя друг друга) приводит к полному выздоровлению! И как результат проделанных работ, будет не только изменённая внешность. В дополнении ко внешности

- нормализовали свою работу мышцы лица – нет необходимости перенапрягать мышцы, чтобы сделать правильное или полное смыкание челюстей;

- изменилось качество усвоения пищи – ведь не секрет, что пищеварение начинается во рту, а более измельчённая пища лучше усваивается;

- исчезли или не смогли развиться проблемы с желудочно-кишечным трактом как следствие недостаточного пережёвывания пищи;

- человек приобрёл психологический комфорт и моральное удовлетворение самим собой – что может быть приятней?!

И такой человек, как никто другой, сможет оценить красоту и цену красивой, искренней улыбки, с которой начата эта статья. И если бы в своё время, как только появились первые симптомы неправильного прикуса, человек обратился бы к такому специалисту, как в клинике ортогнатической хирургии в Киеве, то, возможно, исправить ситуацию было бы легче, быстрей и, соответственно, дешевле. Будьте внимательны к самим себе! И улыбка, без сомненья, будет касаться Ваших глаз немного чаще!

Фотографии прикусов, подробное описание проблемы и путей решения предоставлены клиникой ортогнатической хирургии «OrthoGo», г. Киев – https://orthogo.com.ua/services/ispravlenie-nepravilnogo-prikusa-zubov-u-vzroslyh

Реклама