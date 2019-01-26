2019-01-26T21:25:10+03:00
Спорт

«На следующем Чемпионате они должны войти в пятерку лучших»: родители Софьи Евдокимовой рассказали о выступлении пары на Чемпионате Европы-2019

Тольяттинские фигуристы заняли 9 место на своем первом Чемпионате Европы 2019 в Минске
Татьяна ПОПОВА
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Софья Евдокимова и Егор Базин показали в Минске отличный результатСофья Евдокимова и Егор Базин показали в Минске отличный результат
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В Минске завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. 26 января на «Минск-Арене» фигуристы показали произвольные программы. Россию представили три пары: Александра Степанова/ Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова/Егор Базин. Два дня фигуристы из Самарской области удивляли жюри. В короткой программе Софья и Егор показали смелый номер - смесь танго и хип-хопа, за который получили 66, 65 баллов. На произвольной программе многие ждали от пары не менее динамичный прокат, но неожиданно они выступили с нежным танцем, полным сложных элементов.

Коронным номером фигуристов стала поддержка на одной ноге, которая окончательно покорила жюри. Не обошлось без мелких недочетов, но это ничуть не помешало Софье и Егору заработать в 108, 97 баллов. Для тольяттинцев это дебютное выступление на Чемпионате Европы. По итогам соревнований пара получила 175, 62 балла и заняла девятое место на Чемпионате Европы. И это отличный пример для фигуристов из региона, которые просто могут поверить: на чемпионаты ездят не только спортсмены из Москвы.

-Нам номер ставила Наталья Санникова - тренер синхронного катания из Екатеринбурга. Она ставит нам номер уже второй год. Результат, вроде бы неплохой у нас, - рассказал сразу после выступления Егор Базин.

Бронзовые призеры чемпионата России по фигурному катанию Софья Евдокимова и Егор Базин впервые представляли Россию на европейском первенстве. Жюри отметили: для дебюта это прекрасный результат. Чемпионат Европы большая семья Софьи Евдокимовой смотрела дома по телевизору. За фигуристку переживали папа Геннадий Михайлович, мама Манана Владимировна, брат Софьи Иван вместе с женой и все близкие и дальние родственники.

- Мы надеялись, что Соня и Егор войдут в десятку, и они очень оправдали наши ожидания – заняли девятое место, - рассказал «КП»- Самара» отец фигуристки Геннадий Евдокимов. – Мы думаем, что они будут двигаться вперед, если позволит здоровье. Судьи снизили ребятам немного баллов, но мы надеемся, что это объективно. Но на наш взгляд некоторые европейские пары технически проигрывают Соне и Егору – у них очень хороший уровень хореографии. Софья Евдокимова и Егор Базин образовали опытный дуэт – пара катается вместе уже 12 лет с 2007 года.

Напомним, что фигуристы стали первой региональной парой, выступающей на Чемпионате Европы. Спортсмены тренируются в Тольятти под руководством Олега Судакова и показывают пример другим нестоличным спортсменам. Родители Софьи уверены: звездная пара из Тольятти не собирается бросать карьеру. - Соня и Егор очень стараются, и мы думаем, что на следующем Чемпионате они должны войти в пятерку лучших, - уверен Геннадий Михайлович.

КОНКРЕТНО:

Лучшие результаты Чемпионата Европы-2019, пары:

Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 217,98

Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 206,41

Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 199,84

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 193,95

Наталия Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 185,35

Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 182,05

Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 180,67

Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 176, 84

Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) —175,62

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