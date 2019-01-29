2019-01-29T12:33:33+03:00
Общество

В Самаре эвакуировали крупные больницы, которые "заминировали" телефонные террористы

Волна ложных минирований прошла уже по нескольким регионам, где также эвакуировали школы и медицинские учреждения [обновляется]
Ольга АФАНАСЬЕВАВера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре "минируют" больницы. Фото очевидцаВ Самаре "минируют" больницы. Фото очевидца
Изменить размер текста:

До Самары докатилась волна "телефонных минирований" больниц - та же история уже произошла в Перми, в Красноярске, Кемерове, Хакасии. И вот с утра очевидцы сообщили в "КП-Самара", что около Дорожной больницы стоят пожарные машины и люди, которых вывели из здания. Сами пациенты рассказали, что сигнала тревоги не было, просто приехали сотрудники МЧС и началась эвакуация.

Выводили всех, и здоровых, и забинтованных: очевидец рассказал, как проводилась эвакуация больниц в Самаре

00:00
00:00

- Поступили телефонные звонки в ФСБ, сразу сообщили о минировании по нескольким адресам, проверить обязаны все, - рассказал samara.kp.ru источник.

Такие же эвакуации произошли в Детской больнице им.Ивановой, в больнице им. Середавина и Семашко. В больнице им. Ерошевского сотрудников успокоили, попросили в панику не впадать и работать нормально. Пациенты детской больницы рассказали, что буквально сидят на вещах и ждут, попросят их выйти или нет - это касется тех, кто находится на стационарном лечении.

В Самаре проводилась эвакуация в Дорожной больнице.

Люди сидят на вещах

Люди сидят на вещах

В полиции официально подтверждать информацию не стали, однако обмолвились, что ничего страшного не произошло. И все сведения будут позже.

В МЧС рассказали: машины в самом деле выезжали на несколько адресов.

Напомним, что такие ситуации уже случились в нескольких городах. В Красноярске несколько школ и больниц эвакуировали накануне, 28 января. Десятки сигналов проверяли в Кемерове. О десятках звонков сообщили и в ГУ МЧС Хакассии на прошлой неделе.

Как Понять - на kp.ru

Мы попросили эксперта по чрезвычайным ситуациям прокомментировать происходящее в городе. Он согласился сделать это на условиях анонимности.

- Главное - не поддаваться панике, обычно именно этого и добиваются телефонные террористы. Они хотят, чтобы люди начали волноваться, изменили своим привычкам, создался хаос. Возможно, в Самаре работают последователи - все СМИ сообщали о "минированиях" в других регионах. Не совсем здоровый человек мог это прочитать и решить сделать также. В любом случае, важно дождаться реакции официальных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске несколько школ и больниц эвакуировали из-за сообщений о минировании

В учреждения города поступили звонки о заложенных бомбах, однако полиция эвакуацию не подтверждает (подробности)

В Кемерове проверяют десятки сигналов о минировании больниц и школ

Проводится эвакуация (подробности)

Из-за сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров аэропорта "Курумоч"

Это уже второе предновогоднее «заминирование» за этот день (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных
Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета
Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета
В Тольятти водитель Hyundai сбил на "зебре" 10-летнего мальчика
Двое самарцев с помощью SIM-карт воровали деньги с чужих электронных кошельков
Налетел на ковш: в Тольятти пассажирка ВАЗ-2110 погибла в столкновении с трактором
Новый салон «МегаФона» «прописался» на углу Полевой и Ново-Садовой
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Сошо»
Самарчанка вспомнила про полмиллиона, которые она задолжала налоговой, только лишившись BMW
В Самаре сотрудник колонии отделался условным сроком за взятку
Полигоны практически заполнены: снег с улиц Самары некуда вывозить
В Самаре на Ракитовском шоссе горела стена автосервиса
Свиньи из ада оккупировали Поволжье: в Пензе и Самаре спорят, чья Хрюша страшнее
В Самаре гея не обидят: город занял 11 место в рейтинге ЛГБТ-толерантности
Застройщику ЖК "Часовой" в Самаре предложили другой участок для строительства
Жительницу Самарской области накажут за унижение школьной учительницы
Мужчина, который поджег дом избившего его соседа в Самарской области, полностью признал свою вину
Появилось видео ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Самаре
Хроники выживания: в Промышленный район пришлют слесарей со всего города, чтобы наконец включить отопление после аварии
В Жигулевске мужчина расстрелял родственников из-за торговли на рынке, один человек погиб
В ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе пострадали 4 человека
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168