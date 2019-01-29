В Самаре эвакуировали крупные больницы, которые "заминировали" телефонные террористы

До Самары докатилась волна "телефонных минирований" больниц - та же история уже произошла в Перми, в Красноярске, Кемерове, Хакасии. И вот с утра очевидцы сообщили в "КП-Самара", что около Дорожной больницы стоят пожарные машины и люди, которых вывели из здания. Сами пациенты рассказали, что сигнала тревоги не было, просто приехали сотрудники МЧС и началась эвакуация.

Выводили всех, и здоровых, и забинтованных: очевидец рассказал, как проводилась эвакуация больниц в Самаре 00:00 00:00

- Поступили телефонные звонки в ФСБ, сразу сообщили о минировании по нескольким адресам, проверить обязаны все, - рассказал samara.kp.ru источник.

Такие же эвакуации произошли в Детской больнице им.Ивановой, в больнице им. Середавина и Семашко. В больнице им. Ерошевского сотрудников успокоили, попросили в панику не впадать и работать нормально. Пациенты детской больницы рассказали, что буквально сидят на вещах и ждут, попросят их выйти или нет - это касется тех, кто находится на стационарном лечении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/688772" frameborder="0"></iframe> В Самаре проводилась эвакуация в Дорожной больнице.

Люди сидят на вещах

В полиции официально подтверждать информацию не стали, однако обмолвились, что ничего страшного не произошло. И все сведения будут позже.

В МЧС рассказали: машины в самом деле выезжали на несколько адресов.

Напомним, что такие ситуации уже случились в нескольких городах. В Красноярске несколько школ и больниц эвакуировали накануне, 28 января. Десятки сигналов проверяли в Кемерове. О десятках звонков сообщили и в ГУ МЧС Хакассии на прошлой неделе.

Как Понять - на kp.ru

Мы попросили эксперта по чрезвычайным ситуациям прокомментировать происходящее в городе. Он согласился сделать это на условиях анонимности.

- Главное - не поддаваться панике, обычно именно этого и добиваются телефонные террористы. Они хотят, чтобы люди начали волноваться, изменили своим привычкам, создался хаос. Возможно, в Самаре работают последователи - все СМИ сообщали о "минированиях" в других регионах. Не совсем здоровый человек мог это прочитать и решить сделать также. В любом случае, важно дождаться реакции официальных органов.

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