Так и не взлетели: Почему в Самаре до сих пор нет канатной дороги?

Канатная дорога в Самаре – одна из городских легенд. О быстрой, удобной и туристически привлекательной переправе через Волгу мечтать начали еще в постсоветские годы. Почти каждый год о канатке вспоминают власти и восклицают: вот-вот, скоро, найдем инвестора, всех удивим. Но воз и ныне там.

Проблема банальная – деньги. Вернее, их отсутствие. Нужно немного: гендиректор ЗАО "Самарские канатные дороги" Александр Козловский считает, что достаточно 1,5 миллиардов рублей. Это меньше, чем сумма, которую потратят на одну станцию метро. Но нет средств, да и площадок свободных остается все меньше. Инвестора ищут, но пока безрезультатно.

В Москве канатная дорога успешно работает и пользуется спросом у туристовФото: Алиса ТИТКО

Зачем Самаре канатная дорога

- Это круглогодичная переправа до Рождествено, в том числе и грузовая.

- Новый туристический аттракцион: в Нижнем Новгороде, например, подобным пользуются очень активно/

- Организация туристов, чтобы те не посещали национальный парк «Самарская лука» вне туристических маршрутов и не губили редкую флору и фауну. По оценкам департамента туризма региона, только 8% всех туристов покупают путевки и бродят по установленным дорожкам.

Как в Самаре мечтали о канатной дороге?

Восстановили хронологию планов и инвестпроектов

Весна 2009 года

В Австрии подписано соглашение о совместном участии в строительстве канатной переправы местной фирмы «Доппельмайер» и самарской «Версиво». Канатка должна была соединить Самару и Рождествено. ТТХ проекта: длина 5 км, высота над водой 50 м, 10 пассажирских вагончика на 15 человек каждый. Цена проекта: 20 млн евро.

В Москве канатная дорога успешно работает и пользуется спросом у туристовФото: Алиса ТИТКО

Осень 2010 года

Обещают начать работы в скором времени. Появляется информация, что в Рождествено уже готов участок в 10 га, в Самаре на ул. Соколова 1,2 га. Выросла длина дороги до 7 км, а затраты до 4- млн евро. Летом 2011 г. Должны были начаться изыскательские работы в акватории Волги.

2011 год

К строительству планировали приступить со дня на день. Создали предприятие ООО «Канатная дорога «Волжская Ладья. У него в аренде участок земли под строительство, место для 18 опор в русле Волги согласовано . 8,5 млрд рублей планирует вложить в создание рекреационной зоны НО Ассоциация «Версиво». Кабинки по дороги должны были двигаться со скоростью в 6 м\с и наличии 19-ти кабин на линии пропускная способность дороги оценивалась в 750 человек в час. Кроме самой канатной дороги на берегу Волги на улице Соколова намерены были построить вокзальный комплекс, офисны, магазины, ресторан и закрытый паркинг.

2013 год

В 2012 году начался очередной пик мирового экономического кризиса и канатная дорога ушла на второй план. Вновь вспомнили о ней в 2013 году. ООО «Канатная дорога «Волжская Ладья» получает разрешительную документацию на использование земельного участка в Самаре под строительство комплекса канатной дороги. Строительство оценили в 1 млрд рублей. Начинается этап проектирования, на это дается год.

Какой могла бы быть канатная дорога в Самаре

2014 год

В марте появилась новая информация. Теперь дорогу обещают точно построить к 2018 году. Отправляться кабинки будут от «Ладьи», длина дороги 5,5 км. Эта канатка обещала быть самой протяженной в России. Путь на другую сторону должен был длиться около 17 минут.

Стоимость строительства дороги с инфраструктурой оценили в 40 миллионов евро: половина на канатную дорогу, половина - на строительство досуговых центров на обоих концах дороги. Деньги ждали от частных инвесторов. Причем канатную дорогу уже решили построить не только через Волгу, но и через Самарку, прямо до Южного города.

2015 год

В мае 2015-го власти уверяли, что строительство канатной дороги идет по плану и даже средства уже забронированы. Ширяево и Подгоры должна была связать автомобильная дорога. Самарцы бросились обсуждать, не повредит ли канатная дорога экологии и даже составили петицию президенту.

Но в октябре 2015 года оказалось, что на строительство канатной дороги денег нет.

2016-2018 годы

В эти годы про канатку вспоминали несколько раз, по большей части по соседству с упоминаниями Южного города. Его обещали связать кабинками с ж/д вокзалом.

Но до сих пор ни одной канатной дороги в Самаре нет. Руководитель департамента туризма Михаил Мальцев рассказал, что сейчас идет поиск ключевого инвестора и определяются механизмы финансирования. До этого рано говорить о проработке вариантов отправки. А вот проект «Жигулевская жемчужина» уже утвержден и разработан, и его реализации канатка очень помогла бы.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Генеральный директор ЗАО "Самарские канатные дороги" (СКАДО) Александр Козловский:

- Этот проект совершенно реальный. Идея не новая, подобные дороги давно уже строят во всем мире. Этот проект не реализован, во-первых, потому что нет бюджетных денег, а во-вторых, нет конкретики по земле. Регулярно меняется ситуация с площадками для строительства. Сейчас свободных площадок остается все меньше. Рассматривались разные варианты отправки: от Силикатного оврага, от спуска Лейтенанта Шмидта. Окончательное решение не принято. Сейчас по этому проекту очень много ложной информации. Проект пока никто не разрабатывал до такой степени, чтобы он прошел госэкспертизу. Предпроектные работы мы делали, но до конца проект пока никто не довел. Построить подобную канатную дорогу сейчас можно за 1,5 миллиарда рублей в зависимости от ее типа, это как пол станции метро, плюс необходима инфраструктура вокруг.