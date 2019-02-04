Как в Самаре заплатить за газ онлайн: пошаговая инструкция к личному кабинету Мой газ - Смородина

Жители Самары уже получили квитанции на оплату газа за январь 2019 года. Из-за того, что базу данных Газпром межрегионгаз не получил вовремя, квитанции выставили с рядом ошибок. Например, многие жители пожаловались, что им приписали огромные долги - в 25 тыс рублей, и даже в несколько сотен тысяч рублей. Также те, у кого дома стоят приборы учета газа, отметили, что им в квитанции написали к оплате сумму по нормативу.

- Вы можете заплатить столько, сколько обычно, в феврале мы все пересчитаем, - объяснили, что делать, в Газпром межрегионгазе.

Также 1 февраля начал работу сервис онлайн оплаты газа. ТЕперь сделать это можно через личный кабинет Мой газ - Смородина. Журналисты КП-Самара попробовали совершить оплату через Интернет. Рассказываем, на что обратить внимание, как подключить личный кабинет онлайн для оплаты газа, что для этого нужно и как передать показания за газ в Самаре?

Итак, первое, что нужно сделать - зарегистрироваться на сайте. Для этого нажимаете слово Регистрация, затем вводите свой телефон или почту и выбранный вами пароль (его нужно подтвердить).

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами онлайн-платежей, нужно подключить расширенный кабинет

После этого вы получаете доступ в ограниченную версию личного кабинета. Чтобы платить за газ онлайн, передавать показания счетчика и делать другие полезные вещи, нужно подключить расширенную версию кабинета. Для этого зайдите в раздел абонент и нажмите на кнопку "Подключить".

Пин-код напечатан на вашей квитанции

Затем выбирайте, что вы введете для подтверждения личности: самый очевидный вариант - это пин-код с квитанции. Также можно ввести серийный номер вашего газового оборудования.

Это значит, что все получилось

Теперь можно воспользоваться полным функционалом личного кабинета. Здесь можно, например, заключить договор на подключение газа или следить за статусом выполнения работ. Также здесь написано, что квитанция на оплату формируется с 15 по 18 число каждого месяца включительно. До этого времени нужно передать данные счетчика.

А вот галочка "Получать квитанцию в электронном виде на e-mail" пока не активна. На странице "абонент" можно посмотреть, что именно у вас подключено: плита, котел или колонка? На вкладке платежи можно посмотреть, что и когда вы оплачивали. Кстати, платежи учтены и декабрьские, а вот долг нарисован не соответствующий действительности.

Оплатить услуги можно прямо в личном кабинете, выбрав свою банковскую карту

Передать показания можно тоже в личном кабинете. Здесь написаны все показания, переданные до этого: опять же, есть все показания до декабря. Также здесь написаны данные по среднемесячному расходу.

Здесь же в ЛК можно передать показания приборов учета

На отдельной вкладке можно также посмотреть адреса абонентских центров и их телефоны и выбрать ближайший к вашему дому.

Уже в феврале газовики обещают прислать нормальные квитанции с показаниями, которые соответствуют действительности. Также власти обещают, что неоплата фиктивных долгов не скажется на субсидиях, которые получают льготные категории граждан. Им компесация за оплату ЖКУ придет в марте, как и положено.

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