"Это был не ребенок, а Голлум!": бабушка из Самары рассказала, зачем избила молотком и выбросила из окна 5-летнюю девочку

Голлум смотрел на нее и смеялся

Яркий персонаж произведений Толкина "Властелин колец" и "Хоббит" всплыл в самарской истории с 5-летней Надей, которую избила молотком и сбросила с третьего этажа 69-летняя Галина Кобзева. Пенсионерка на днях дала показания в суде и заявила, что боролась не с ребенком, а со злобным существом Голлумом.

- Как она рассказал, они вместе с дядей моего мужа выпили пива, и дочь захотела остаться у нее, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" мама пострадавшей Оксана Балейко, также присутствовавшая на заседании. - Она накормила дочку огуречным салатом, помыла ей руки и ноги - Надя это отрицает - и включила ей мультики. Потом ушла в другую комнату, пить пиво. Позже пришла посмотреть, как моя дочь, не спит ли и увидела на кровати Голлума из "Властелина колец", который смеялся громко и смотрел на нее...

Сегодня девочка и пенсионерка по разные стороны баррикадФото: из личного архива

Галина снова вышла из комнаты с мыслями - а не привиделось ли ей это? Продолжила выпивать, а после вернулась и снова увидела хохочущее чудище из эпопеи английского писателя. Женщина решила противостоять ему и стала избивать руками и ногами, а потом взяла с балкона молоток.

Пришла в себя в СИЗО

- Она уверяет, что после этого ничего не помнит, что очнулась на второй день в СИЗО и на вопросы, что вчера сделала, ответила лишь: "Попила пивка", - продолжает Оксана. - Также она сказала, что она не запойный человек и позволяет себе выпить только 4-6 раз в год, и то только пиво. Настойки, найденные в ее доме, используются, якобы, исключительно для натирания! В СИЗО при даче первых показаний она говорила, что на тот момент пила около недели и мешала водку с пивом.

Во время процесса выяснилось, что за день до происшествия - 20 июня 2018 года - Галина поссорилась с сожителем и отправила его прокапаться в больнице. Именно в его сумке, оставшейся дома, она и нашла банку пенного, с которой началось ее личное "застолье" 21 числа.

Родственники Кобзевой заявили, что Галина хорошая, верующая женщина и проблем с алкоголем никогда не испытывала. Случившееся вызывает у них недоумение, двоюродный брат подсудимый даже предположил, что сестре что-то подсыпали. Также близкие обвиняемой указали, что предлагали семье Нади всяческую помощь, но родители в категоричной форме отказались.

- Я возмущалась, потому что там был такой бред, что до сих пор прийти в себя не могу. Кажется, что она просто под невменяемую косит. Сама Надя говорила, что много неправды. Я пыталась что-то возразить, но меня остановили, сказав, что не имею право. А прокурор после заседания сказал, чтобы на следующие слушания приходила не я, а муж, - объясняет Балейко.

Деньги от добродетелей

Процесс будет продолжен 13 февраля. Напомним, что уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". 5-летнюю Надежду выбросили из окна в поселке Мехзавод 21 июня прошлого года. Она кричала о помощи еще с балкона, но никто не откликнулся. Падающую с 3 этажа девочку пыталась поймать прохожая, но не успела этого сделать.

Оксана надеется, что судебный процесс закончится объективноФото: из личного архива

Врачам удалось спасти ребенка. Подозреваемую полицейские задержали в тот же вечер, когда все произошло.

Родители Надежды - Оксана и Михаил - создали петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой о помощи в разбирательствах, которое, по их мнению, идет необъективно. Также они просили о финансовой помощи - средства необходимы для того, чтобы дочка прошла курс лечения.

Мама Нади сообщила, что после публикации их жуткой истории на samara.kp.ru откликнулось много людей, доброжелатели перечислили им 17 с небольшим тысяч рублей.

- Мы очень благодарны всем за помощь! Очень надеемся, что ребенок поправится, а виновную привлекут к ответственности, - отметила Оксана Балейко.

"Комсомолка" продолжит следить за развитием событий.

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По мнению родителей Нади, чудом оставшейся в живых, судебные разбирательства по преступлению идут необъективно и без поддержки они не справятся (подробности)