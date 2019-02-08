Киа Рио Х Лайн 2019: Идеальный кроссовер для «наших» дорог

В сегменте городских паркетников Киа Рио Х Лайн 2019 видится едва ли не самым лучшим по соотношению характеристик и цены вариантом. Любители компактных кроссоверов по достоинству оценят его мощность, надёжность, отличные ходовые характеристики при достаточно демократичной цене. На сегодняшний день на российском рынке паркетник представлен в двух вариантах: с 1,4 и 1,6 литровым двигателем и в 4-х комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium.

Увеличенный дорожный просвет

Одно из главных требований, которые предъявляются к любому кроссоверу – это хороший дорожный просвет. Он необходим не только для комфортной и безопасной езды по пересечённой местности, но и для поездок по городу. Автомобили с хорошим клиренсом легко «взбираются» на бордюры, что существенно облегчает задачу поиска парковочных мест там, где нет гаража или паркинга. Новый Киа Рио Х Лайн 2019 имеет внушительный дорожный просвет в 190-195 мм, что делает его идеальным вариантом для езды по любой местности. Он отлично проявляет себя как за городом, так и в условиях городских дорог. Благодаря увеличенному клиренсу, решается много проблем с проездом проблемных мест на дорогах, а также существенно упрощается парковка во дворах и на других территориях, где есть бордюры и иные препятствия. Теперь автомобилистам больше не нужно переживать, чтобы не повредить дно авто при проезде участков со сложным рельефом.

Дополнительная шумоизоляция салона

Одной из существенных проблем, с которыми сталкиваются многие автомобилисты, является шум в салоне машины во время движения. И чем выше скорость, тем громче звук работающего двигателя. В Киа Рио Х Лайн 2019 эта проблема решена с помощью дополнительной шумоизоляции салона, которая обеспечила максимум комфорта во время езды даже на больших скоростях. Многие автомобилисты уже успели отметить, что в новом Киа Рио Х Лайн 2019 стало гораздо тише, чем в его предшествующих версиях. Теперь можно наслаждаться тишиной и комфортом во время регулярных поездок по городу и в более дальних дорогах. Тихий, безопасный автомобиль с вместительным салоном и багажником можно смело рассматривать в качестве семейного авто, которое благодаря своей универсальности подходит для любых целей. Владельцы Киа Рио Х Лайн 2019 могут рассчитывать не только на комфортную и безопасную езду, но и на экономию бюджета за счёт весьма умеренного расхода топлива автомобилями с обоими видами двигателей и трансмиссий.

Два варианта 6-ступенчатой трансмиссии

Новый городской кроссовер Киа Рио Х Лайн 2019 способен удовлетворить потребности любителей как «механики», так и «автомата». Автомобиль поставляется на отечественный рынок с двумя вариантами трансмиссии, имеющей 6 ступеней переключения передач. Машины на «механике» не спешат уступать своё почётное место лидера по популярности среди автомобилистов. По-прежнему остаётся довольно много поклонников авто с классической механической коробкой передач. Главным преимуществом Киа Рио Х Лайн 2019 на «механике» является экономное потребление топлива и недорогое обслуживание трансмиссии. Любители максимально комфортной езды могут приобрести Киа Рио Х Лайн 2019 с автоматической коробкой переключения передач, которая существенно упрощает управление автомобилем и делает езду по городу простой даже для новичка. Автомобили на «автомате» становятся всё более востребованными ввиду пробок на дорогах больших городов из-за постоянно растущего трафика.

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