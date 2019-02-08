В общежитии впятером: родители первой самарской тройни 2019 года теперь мечтают о новой квартире

Вместо первенца - сразу трое малышей, такой подарок получили супруги Абрамовы 8 января. Причем малыши стали первой большой командой, которые появились на свет в Самарской области в новом 2019 году.

Близнецы Максим и Дмитрий и их сестренка Софья родились в новом областном перинатальном центре в больнице им. Середавина. Ровно месяц за малышами наблюдали лучшие специалисты региона, помогали им окрепнуть, и вот 8 февраля большая семья отправилась домой.

На выписке отец малышей 43-летний Федор Абрамов не мог скрыть волнения. Как иначе, ведь он и его жена Елена мечтали о детях 20 лет.

- Мы познакомились назад на заводе "Прогресс", я работаю слесарем-ремонтником, жена тоже там на заводе. Поженились. Очень хотели детей, но никак не получалось, - рассказал Федор Абрамов. - Помогло ЭКО ( экстракорпоральное оплодотворение, современная технология в области репродукции - прим. ред).

На выписке многодетный отец не могу скрыть волненияФото: Вера ЦЫГАНКОВА

О том, что у него будет сразу три ребенка Федор Абрамов узнал не сразу.

- Сначала надеялись хотя бы на одного. Первый скрининг показал, что будет два ребенка, а потом на втором уже сказали, что трое. Я как раз был за рулем. Остановился. Пришлось переосмысливать. Но недолго, я уже привык к мысли, что у нас будет двое, так что много не поменялось.

Дети родились здоровые, весом от 1,5 до 2 кг. Сейчас они весят уже около 3-х кг. По словам мамы Елены Абрамовой, много детей - это большое счастье.

- Страха нет никакого. Мы справимся и у нас есть родственники, которые нам помогут по возможности, - говорит Елена.

Два сыночка Дмитрий и Максим на руках у гордого отца, и лапочка дочка Софья у мамыФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Правда сейчас многодетной семье придется ютится всего на 20-ти квадратных метрах, в комнате в общежитии, но Абрамовы надеются на помощь государства.

- Живем мы скромно в общежитии. Рассчитывали на одного. а тут получилось, что трое. Надеемся на правительство и администрацию Самары. Может, что-нибудь предложат, - поделился Федор Абрамов с журналистами, - но главное, конечно, это здоровье и счастье наших детей.

Кстати, Софья, Максим и Дмитрий не единственная тройня, которая появилась на свет в самарском областном перинатальном центре больницы им. Середавина. Следом за ними в конце января в другой семье родились еще два брата-близнеца и сестренка.

- В этом году январь был такой вот плодородный. В 2018 году у нас было всего 198 многоплодных беременностей. Это больше чем в предыдущие годы, но из них всего за весь год было две тройни. А тут за месяц у нас появилось две тройни, - рассказала руководитель областного перинатального центра Татьяна Тезикова.

Всего за историю нового здания перинатального центра в нем родились семь троен. Четверых и пятерых детей одновременно в одной семье здесь еще не рождалось, но врачи к этому готовы.