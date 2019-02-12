Обливали жену и жгли заправки: в Самаре известный фитнес-тренер и его друзья вымогали миллион долларов у нефтяника

Запугали так, что страшно стало жить. Самарского бизнесмена, собственника сети АЗС «Олви», директора ООО «Октанол» Олега Бузина на протяжении почти года терроризировали несколько парней. С мужчины, с помощью постоянных издевательств над ним и его семьей, вымогали 1 миллион долларов. Все закончилось лишь тогда, когда в апреле прошлого года оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью областного ГУ МВД вышли на подозреваемых, а сегодня материалы этого уголовного начали рассматривать в Советском районном суде.

Узнал вымогателя по ТВ-шоу?

Чуть ли не первым подозреваемым, которого задержали силовики, оказался известный фитнес-тренер Игорь Буйлин. Молодой человек работал в спортивных клубах, пропагандировал ЗОЖ, общался с местными звездами и вел специальный курс «Секрет красивых ягодиц». Игорь также участвовал в утренних шоу на телевидении и, возможно, там его и увидел потерпевший. Тем не менее зачинщиком травли правоохранители считают совсем не Буйлина.

Теперь известному спортсмену грозит серьезный срок - больше 10 лет за решеткойФото: соцсети

— Весной 2017 года Александр Красков договорился с неустановленными следствием лицами вымогать деньги у Бузина, — рассказывает обстоятельства преступлений помощник прокурора Советского района Александр Булатов. — Для реализации задуманного он привлек своих знакомых — Буйлина, Евгения Люлева и таксиста Александра Агиткина.

Как считают стражи порядка, Красков показал друзьям, где живет «объект» за городом и его белую «Тойоту Ленд Крузер». Именно в тех краях, метров в 100 от дома предпринимателя, состоялось первое нападение.

15 августа 2017 года Агиткин «имитировал» выполнение дорожных работ. Ехавший в попутном направлении Бузин остановился и стал свидетелем того, как «ремонтник» стукнул лопаткой по его иномарке. Дальше подбежали Буйлин и Люлев.Первый ударил мужчину электрошокером, а второй брызнул в него слезоточивым газом, чтобы лишить возможности видеть видеть своих обидчиков.

Сторону обвинения на суде представляет помощник прокурора Советского района Александр БулатовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Потом они стали избивать потерпевшего и требовать, чтобы он вернул несуществующий долг — 1 миллион долларов, — объясняет Булатов.

В следующий раз будет кислота!

Никаких денег пострадавший отдавать не стал, а спустя 9 дней, 24 августа, он вместе с женой на машине отправился из дома в поселке Управленческий в сторону Самары. Затаившиеся в засаде Буйлин, Люлев и Агиткин двинулись следом.

На улице Димитрова супруга Бузина вышла по делам в медлабораторию, а когда возвращалась в автомобиль, Евгений Люлев подбежал сзади и облил ее водой, пригрозив, что в следующий раз будет кислота, если муж не отдаст нужную сумму. Буйлин в это время был «на стреме», когда все закончилось, уехал на такси.

Александр Красков - по мнению следствия - инициатор нападений на бизнесмена БузинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Давление продолжилось 27 августа 2017-го. Люлев и Буйлин, считают следователи, приехали к АЗС «Олви», принадлежащей Бузину, на улице Физкультурной и подожгли ее, используя воспламеняющуюся жидкость и спички. Ущерб от сгоревшей заправки составил больше миллиона рублей, к счастью, никто из людей не пострадал.

С начала и до коцна сентября того года Евгений и Игорь продолжили травлю. Они поочередно звонили своей жертве, настойчиво требуя деньги, угрожая расправой, как над самим нефтяником, так и над его семьей. В частности злоумышленники припомнили случай с супругой Бузина, заявив, что «вода — не кислота» и в следующий раз будет именно последняя.

Банковские счета вымогателей не росли и они снова решили жечь. В 4 часа ночи 6 октября молодые люди установили бутылку с горючим на 1 этаже офиса Олега Бузина на Молодежной и подожгли ее фаером. Сгорело много, аж на 462 с лишним тысячи рублей. 23 декабря таже участь — с ущербом на почти 709 тысяч — ждала АЗС «Олви» на Мичурина. Люлев и Буйлин убедились, что их никто не видит, и устроили поджог.

Думали, что он и вправду задолжал

Игорь свою вину признает частичноФото: Соцсети

Мнение всех фигурантов этой истории разделились. Красков все отрицает, а остальные признают частично и намекают, что Александр просто ввел их в заблуждение: мы действительно думали, что Бузин должен денег, расценивайте наши действия, как «самоуправство». Люлев еще добавил, что не имеет отношения к пожарам.

Интересно, что на скамье подсудимых есть и еще один человек — 52-летний Анатолий Лев. Он тут оказался едва ли не случайно — мужчина не имеет отношения к нападками на владельца «Октанола». Он 3 августа столкнулся на «Хендае» своей знакомой с авто Агиткина. Участники ДТП умышленно указали другую дату аварии, чтобы получить страховые выплаты, но потом с помощью хозяйки машины, за рулем которой был Анатолий, все встало на свои места, и полицейские разобрались в мошенничестве с ОСАГО. В этом случае стороны готовы возместить ущерб — 99 тысяч рублей — и не исключено, что все закончится мирным путем.

Дело рассматривают в Советском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем же завершатся разбирательства по серийному вымогательству — только предстоит узнать. Процесс будет продолжен уже на следующей неделе. 19 февраля показания в Советском районном суде должен дать Олег Бузин. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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