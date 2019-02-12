2019-02-13T14:50:32+03:00
Конкурсы и тесты

Красавицы в погонах - 2019: выбираем в Самаре самую очаровательную сотрудницу в форме в конкурсе КП к 8 марта

В честь Международного женского дня выбираем главную Красавицу в погонах - 2019 в Самаре
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Выбираем самую очаровательную "Красавицу в погонах"Выбираем самую очаровательную "Красавицу в погонах"
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Этими девушками можно любоваться часами - статные, подтянутые и к тому же при погонах! К 8 марта "Комсомолка" объявляет конкурс для очаровательной половины силовых ведомств Самарской области. Наши участницы - сотрудницы полиции, прокуратуры, МЧС, ФСИН, судебных приставов, Росгвардии. Кто же из них больше всего достоин звания "Красавица в погонах" - 2019 в Самаре?

Для участия в конкурсе мы просим прислать на адрес olga.afanasyeva@phkp.ru или на этой странице свою фотографию, рассказ о себе в профессии, свои ФИО.

Прием работ открывается с 12.02 и продлится до 22 марта. Победительницы определятся голосованием. Участницы по выбору партнеров также получат от них призы.

Голосование завершится в 18.00 22 марта.

Требование к фото: на фото должна быть участница, в форменной одежде.

Голосуем за понравишвихся претенденток!

ПРИЗЫ

Три победительницы по итогам голосования получат сертификат в сеть салонов традиционного тайского спа «ТВОЙТАЙ».

Еще семь человек получат призы от "КП-Самара" и партнеров конкурса

Партнер конкурса

Сеть салонов традиционного тайского спа «ТВОЙТАЙ» — это три салона в Самаре с более 30-ти программ в исполнении сертифицированных мастеров из Таиланда. Дарите по-настоящему оригинальные подарки себе и близким! Гарантируем, таким подарком воспользуются или мы пригласим вас бесплатно. Возможна доставка подарочных сертификатов по Самаре.

Узнайте больше о "ТВОЙТАЙ"

Группа ВК

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ВАЖНО!!

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ КОНКУРСА НАКРУЧЕННЫЕ ГОЛОСА БУДУТ СПИСАНЫ У УЧАСТНИЦ!

Положение о конкурсе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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