Первый гол в Лиге Чемпионов, который отменила VAR: "Реал" вырвал победу у "Аякса" в гостях

Завершился матч между Аяксом и мадридским Реалом в Амстердаме. Хозяева поля начали игру очень резво, но первые полчаса моменты создавались и у тех и у других ворот. Несколько раз пришлось поволноваться Куртуа, на 36 минуте он отбивает удар Зиеша, но через пару минут атака возвращается к воротам и мяч влетает в сетку после подачи Тальяфико. Но уже через несколько минут арбитр показывает: гол отменен. Тадич во время удара мешал вратарю "Реала" отреагировать на мяч. И, хотя даже Куртуа не жаловался на игрока соперника, арбитр посмотрел систему VAR. Это первый случай отмены гола по видеоповтору в Лиге Чемпионов.

Уже во втором тайме "Реал" пошел вперед. Несколько красивых результативных атак, и на 60 минуте гол в ворота Аякса забивает Карим Бензема. Винисиус проходит по левому флангу, делает точную передачу на своего коллегу и тот точным ударом кладет мяч в левую девятку. Счет открывает "Реал".

На 75 минуте Нерес из левой штрафной простреливае тв центр, Зиеш аккуратно берет передачу и кладет мяч в сетку мимо Куртуа.

Во второй половине второго тайма Аякс выглядит уже также круто, как в первом тайме. Игра становится все жестче. Меняет тренер Бензема и Винисио, желтую карточку получает Васкес. И на 87 минуте "Реал" все-таки вырывается вперед. Марко Асенсио получает мяч от Карвахаля, который отправляет его в центр. Ни защитники, ни вратарь не смогли до него дотянуться и мяч попадает в сетку. В это время в центре поля мадридский игрок придерживает де Йонга, но судья это не считает помехой.

На 89 минуте желтую карточку получает Серхио Рамос, ему теперь придется пропустить следующую игру.

На дополнительных минутах пробивает уже Зиеш по воротам, но к сожалению мимо. Кстати, гол Зиеша в этом матче стал первым для него в Лиге Чемпионов. Хотя он сыграл уже больше тридцати матчей.

Счет матча: 1:2

Голы: 60" Бензема, 75" Зиеш, 87" Асенсио

Составы команд:

«Аякс»: Онана, Де Лигт, ван де Бек, Тальяфико, Мазрауи, Блинд, Шоне, де Йонг, Зиеш, Нерес, Тадич.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Бензема, Винисиус.