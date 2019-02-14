Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа

В секс-шоп попала случайно. Вообще я хотела быть актрисой (и это не шутка). В КВН в школе играла, но в академию культуры не попала, окончила педагогический колледж. В школу, конечно, не пошла, продавала одежду, обувь. Потом подвернулась такая вакансия – подумала, а почему бы и нет. Проработала три года уже, и не жалею.

«Майку сними!»

На собеседование пришла в футболке с вырезом на спине, модных джинсах, цветных кедах. Мол, смотрите, какая я «своя в доску», раскрепощенная и модная. Говорила громко, будто и правда разбираюсь во всех этих штуках на витринах. Ошиблась. Сказали: приходи стажироваться, но чтоб никаких рваных джинсов – строгое платье (не брюки!), туфли на шпильке и глухой воротник – бек ту скул!

Началось обучение. Многие думают: чего там учиться – человек выбрал товар, пробей чек, заверни и все. А если спросит что, то все на этикетках написано, да и интернет всегда под рукой.

Одежда для ролевых игр - это отдельная и очень эротичная историяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самом деле у секс-шопа своя «анатомия». Вот, например, торговые залы и витрины. Первое, что видят посетители – интимная косметика, смазки (лубриканты), массажные масла, духи с феромонами. Потом пикантное мужское и женское белье. Отдельные витрины – всякого рода механические приспособления. Выглядят имитаторы человеческих органов так, что хоть ставь как дизайнерское украшение интерьера. Тут тебе и космические цвета, и причудливые формы… Рядом «скучного» вида тренажеры и упаковки презервативов. Наборы для любовных игр в ярких коробках. Все это «лайтовое», почти привычное человеку. Ну, как в аптеке или супермаркете.

Весь «изюм» во втором зале . Он поменьше. Я называю это зал для просвещенных. Тут БДСМ-атрибутика, секс-мебель, анальные пробки, секс-машины, очень реалистичные фаллломитаторы. Есть демонстрационные образцы, которые можно пощупать.

Сексологи считают, что разнообразие в сексе никому не помешаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я щупала, конечно. Да и (а что такого?) купила себе со скидкой некоторые классические штуки. Нужно знать, что продаешь!

Пришлось много читать, слушать и смотреть видеоинструкции. Особенно важно было запомнить все про интимную косметику и БАДы. Некоторые «таблетки мужской силы» несовместимы с алкоголем, а возбуждающие гели противопоказаны гипертоникам.

Вообще этот вводный курс мне понравился. Я легко сдала «зачет» по самым популярным товарам, и на пятый день меня оставили за прилавком одну.

Люди входят и выходят 24/7

Работает наш магазин круглосуточно. Смены каждый выбирает, как ему удобно, никогда не угадаешь, в какое время суток будет больше покупателей. Есть постоянный покупатель, мужчина лет 30, приезжает на огромном джипе и всегда в 6:30. Говорит: «Вечером могу не успеть». Куда спешит, я даже спрашивать не хочу.

В любовных играх всегда есть место романтикеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью часто заходят девочки, те, что работают вдоль дороги (магазин находится на ул. Победы в Самаре). Лубриканты, презервативы – одном словом, покупают расходники. Многие считают, что к нам чаще заходят именно они, но это неправда. Намного больше обычных людей, семейных пар, пожилых мужчин. Мы не просто продавцы-консультанты, а почти врачи, часто помогаем сохранить семьи, ведь секс – это важная часть жизни. Если люди сексуально неудовлетворены, по ним это сразу видно. Они выглядят несчастными.

За годы работы заметила, что как только холодает, покупателей становится больше, так что осень – это наше время. Много клиентов перед праздниками. В обычные дни, чаще к нам заходят мужчины, причем многие уже в возрасте. Есть у нас один постоянный покупатель – 79-летний дедушка. Сначала покупал БАДы, а недавно купил мастурбатор. Как-то я его спросила, для кого покупка, дедуля.

- Для себя. Бабка моя давно умерла, а я еще ого-го! - и подмигивает так и хохочет. Немного не по себе стало, честно. Но карточку ему со скидкой подарила – постоянный клиент как никак.

За последние три года покупатель наш заметно помолодел. Раньше чаще заходили те, кому под 50, теперь все больше 25-летних. Кстати, кризис по нам не ударил. Скачки цен были, но спрос остался. В магазине нет «залежавшихся» вещей, все довольно быстро расходится.

Продавцу нужно быть и психологои, и сексологомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стесняются все одинаково

Смена на смену не приходится. Иногда весь день кружишься, а иногда сидишь книгу читаешь или киношку смотришь - только школьники в окно заглядывают, да иногда дверь открывают, глупость крикнут и убегут. Детей мы, конечно, выгоняем. Если сомневаемся в возрасте, можем и паспорт проверить. Через окно ничего «сверх интимного» не видно, только костюмы для ролевых игр, такие часто девочки на Хэллоуин берут.

Всех покупателей можно разделить на два типа: “те, кто в теме” и те, кто “сам не знаю, чего хочу». Первые уже присмотрели нужное в интернет-магазине, заходили не раз, и, наконец-то, пришли с конкретной целью. С ними просто. А вот со вторыми нужно быть не просто продавцом, а психологом и даже сексологом. Узнать, почему пришли в секс-шоп, что любят, что хотят получить в итоге. Причем узнать это надо так, чтобы не смущать человека. У всех вкусы разные и это нормально.

Помню в первый месяц работы, март был, зашел ко мне мужчина, на вид лет 45-50, солидный такой, с кожаным кейсом. А у нас была распродажа интимного белья. Он долго рассматривал женский комплект: кружевной корсет, пояс для чулок.

- Какой размер? - интересуюсь.

- Как у меня, - отвечает он и проверяет, как комплект тянется, - А померить можно?

Купил два комплекта. А мне-то что. Все люди разные.

Еще как-то раз приехала девушка на «инфинити». Все основательно изучила, долго спрашивала, а ушла ни с чем. Через пару дней вернулась и купила все, о чем спрашивала: лубриканты, презервативы, качели для секса и еще много всего. Одна покупка по стоимости получилась больше, чем трехдневная выручка.

Умные роботы уже умеют буквально всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я всегда вижу «новичка». И взрослые мужчины, и молодые девушки стесняются одинаково. Пришла как-то женщина лет 50, перешагнула порог и смотрела только в пол до самой кассы. Оказалось, что ей нужно было делать что-то вроде промывания, но обычной груши для клизмы было недостаточно, и гинеколог отправила ее к нам. А у нас как раз появились фаллоимитаторы с имитацией семяизвержения. Заправлять его можно чем угодно: водой, раствором ромашки. Получается, что не только для удовольствия, но и в лекарственных целях применять можно.

Ну, а самые желанные клиенты у нас – любители БДСМ. Если зайдет «господин» - скупиться на покупки не будет. Возьмет и то, что искал и то, на что глаз ляжет. Важно попасть под настроение и, конечно, не спорить.

КОШЕЛЕК

Проходимость у нашего магазина нормальная. Дневная выручка не ниже 15 000. Нормальный качественный имитатор или приспособление не стоит меньше тысячи, а есть и такие агрегаты, что одной продажей можно суточный план закрыть.

Платят мне фиксированный оклад 20 тысяч рублей и проценты с продаж. В праздники бывает и 50, а в среднем 35. Учитывая, что работаем мы с напарницей по сменам, работа нормальная. Даже в отпуск можно уходить, если замену найдешь.

Многие думают, что секс-шопы постепенно вытеснят интернет-магазины. Там действительно дешевле. Можете закидать меня тапками, я считаю, что подобные магазины – как книги или газеты. Не перестанут люди читать бумагу и не перестанут ходить к нам. Ведь в интернете посмотреть-почитать можно, а чтобы купить интимный товар, надо пощупать, примерить, понюхать даже. Я афродизиаки покупала, пробовала на своем молодом человеке. Эффект от них бывает прямо противоположный. Так что лучше дороже, но без сожалений.

Продавцы говорят: первый раз в магазине стесняются практически всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Топ-5 самых популярных товаров

Для тех, кто не стесняется заходить в секс-шоп, мы подготовили топ-5 товаров, которые можно приобрести к 14 февраля, чтобы праздничный вечер со второй половинкой прошел незабываемо.

1. Съедобное разогревающее масло с афродизиаками. Идеально подходит для использования на эрогенных зонах. Применяются во время предварительных ласк и не только. Примечательно, что согревающий эффект возникает благодаря “теплому дыханию в процессе любви”.

2. Массажное арома-масло в форме свечи поможет создать романтическую атмосферу, наполнит комнату возбуждающим запахом афродизиаков. Кроме того, погасив пламя, теплое (но не горячее) масло можно использовать для массажа.

3. Вибро-массажер для пары. Например, в форме прищепки. При этом оба партнера получают стимуляцию эрогенных точек виброимпульсами. Кстати, некоторые подобные экземпляры выпускаются с пультом управления или с возможностью управления с помощью смартфона из любой точки планеты, что придется по душе тем, кто часто бывает в разлуке.

4. Эротическое белье. Есть варианты и для мужчин. Трусы с кармашками, замочками, сеточками…

5. Интимные игры. Это целые наборы с готовыми сценариями и реквизитом. В таких наборах могут быть и наручники, и зажимы на интимные места и даже плетка.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

"Походы в секс-шоп - лекарство от измен"

Самарский сексолог Олег Сабанцев:

- Сексуальная жизнь человека - необходимость, как еда, питье и сон. Если для получения потомства мы живем интимной жизнью один, два, максимум три раза, то для получения удовольствия мы живем все остальное время. Кто один-два раза в день, кто-то несколько раз в неделю, все зависит от половой конституции. Если человек не удовлетворен своей сексуальной жизнью, он чувствует себя некомфортно в обществе. В течение времени сексуальная жизнь может превратиться в рутину. В этом случаи кто-то ищет новых ощущений на стороне, что неминуемо приводит к краху семьи. Другие идут в секс-шоп и с помощью различных игрушек делают свою интимную жизнь разнообразной. В семейной паре доступны любые шалости, так сказать, которые не наносят физический или психологический вред для партнера.

"Не берите вибратор больше, чем достоинство партнера"

Cексолог, психолог, секс-тренер Маша Карташева:

- Я считаю, что в секс-шоп нужно каждой паре. Даже если у вас начало романа и все хорошо. Необходимы лубриканты, презервативы - и покупать их лучше в секс-шопах, потому что они там качественнее. Аптеки и супермаркеты предлагают лишь разрекламированные марки, которые не всегда соответствую нормам и их соотношение цена/качества далеко не самое лучшее. Еще один товар, который я советую почти любой женщине - вагинальные шарики. Они поддерживают тонус интимных мышц, помогают подготовиться к родам, восстанавливаться после них и поддерживать либидо и сексуальное желание на должном уровне. Остальные игрушки уже или для разнообразия сексуальной жизни или для решения каких-то индивидуальных проблем. Например, если у мужчины есть сложности с эрекцией или эякуляцией, помогут эрекционные кольца и различные насадки.

Приходит время, когда пара дорастает до каких-то игр. Тогда понадобятся ролевые костюмы. Ролевые игры – отличный аналог или даже замена психотерапии в паре. Через такие игры партнеры могут выразить те эмоции, которые они подавляют в обычной жизни.

Полезной игрушкой из секс-шопа может быть вибратор. Правда, я советую парам не брать реалистики - вибратор, который по размерам превосходит достоинство партнера. Последний тренд - это парные вибраторы, которые можно использовать и на мужчине и на женщине, и даже в процессе секса. Но если партнер не готов к такому и вообще консервативен, не тащите его в секс-шоп, иначе можно довести и до психологической травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человек в помойке и реформа, которая ничего не изменила: дневник мусорщика со стажем

Взгляд изнутри на незаметную, но важную работу в большом городе (подробности)

Пассажиры зовут замуж, теряют собак и поют: откровения проводницы о жизни на колесах

Почему в поезде нельзя пить в Новый год и где моются проводники в долгих рейсах (подробности)

Дневник коллектора: Умирать бесполезно. Ваш долг перейдет по наследству родственникам!

Работник отдела взысканий известного банка анонимно рассказал «КП», почему нет смысла бросать трубки и умолять об отсрочке (подробности)

Откровения физрука из Самары: "С потолка спортзала течет, перекладины падают, а учитель вешает плакаты"

Почему статистика, которую привела Ольга Васильева о смерти более 200 школьников, не удивляет учителей физкультуры и какой ценой в детях воспитывают любовь к спорту? (подробности)

"Мой сын - моральный урод": откровения матери, чей ребёнок травил детей в школе

Что делать, если ребенок – гроза школы, и как поступать, чтобы не потерять любовь и уважение своего чада. Разбираем подробно этапы исправления трудного подростка (подробности)

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО КП: