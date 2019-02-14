7 самых романтичных фильмов для вечернего просмотра в день влюбленных

За окном снегопад, поэтому вечер 14 февраля хочется провести дома, под теплым пледом с чашкой какао и любимым человеком рядом. А создать романтическую атмосферу поможет хороший фильм о любви. Для этого даже не нужно скачивать гигабайты кадров - каналы, входящие в Спутниковое ТВ от МТС приготовили разнообразное меню для поклонников романтики и сентиментальных особ. Хватайте пульт - мы расскажем, где найти 7 самых романтичных фильмов для 14 февраля в этом году.

Реальная любовь (канал Пятница)

Сюжет этой трагикомедии состоит из девяти мини новелл. Все происходит за пять недель до Рождества и в Сочельник истории причудливо переплетаются, сталкивая всех персонажей. Этот фильм о любви - такой разной, и такой одинаковой, о том, что любовь может быть везде, в любых вещах, в любых проявлениях чувств, которые точно не стоит скрывать ни от себя, ни от того, на кого они направлены.

Вечное сияние чистого разума. Фото: Кинопоиск

Вечное сияние чистого разума (канал ТВ 1000)

Эта романтическая драма уже давно входит в золотую сотню лучших фильмов о любви нашей эпохи. История о том, что настоящую любовь невозможно стереть из сердца, даже если ее получилось удалить из памяти. Романтическая драма о том, что иногда чувствам действительно стоит дать второй шанс.

Любит не любит (Пятница)

Свежая русская комедия с Светланой Ходченковой предложит задуматься о том, как же мы выбираем спутника жизни. Главные герои фильма Леша и Алена должны пожениться. Но будущий муж накануне помолвки знакомится с известной журналисткой Ирой, авантюрной, смелой и безумной. Так кого же выберет главный герой: наивную и скромную девушку, принимающую его таким, какой он есть, или же взрывную журналистку, постоянно требующую от него новых авантюр?

Дружба и никакого секса (Кинокомедия)

Обаятельная и легкая комедия для вечернего просмотра. Молодые люди Уоллес и Шантри знакомятся на вечеринке. Между ними пробегает искра, им нравится общаться, они родственные души и каждый день находят между собой что-то новое. Но есть и один нюанс - ведь у девушки уже есть парень...

Искусство любить (Еврокино)

Еще один комедийный альманах, пять историй с французским колоритом о том, как сложно в современном мире найти свою любовь. Пять сюжетов и каждый о своем: подруга, которая предлагает одинокой деввушке своего мужа в качестве любовника, мужчина, очаровывающий новую соседку, проверка отношений на прочность... Чем закончится стремление героев быть счастливыми?

Ла Ла Лэнд (Кино ТВ)

Фильм 2016 года с Райаном Гослингом и Эммой Стоун вскружил головы всем любителям романтики. В центре сюжета - джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа. Они влюблены и мечтают о том, чтобы добиться высот в карьере. Смогут ли их чувства выдержать испытание успехом?

Мистер и мисссис Смит. Фото: Кинопоиск

Мистер и миссис Смит (Киносвидание)

История о превратностях любви в браке: Джон и Джейн не так уж давно женаты, но уже утомлены друг другом. А еще они скрывают от своей второй половинки, что являются наемными убийцами. И вот мистер и миссис Смит получают заказ друг на друга. Теперь приключения становятся их общей судьбой.

Какой из этих фильмов растопит ваше сердце? Устройте себе марафон романтических картин с МТС — акция «Спутниковое ТВ — полгода за полцены» продолжается! Полный комплект оборудования всего за 3 590 рублей. Подробности акции — на http://sputnik.mts.ru/