"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах

В феврале в тренажерных залах всегда толпы народа. После зимних праздников все пытаются наконец взять себя в руки и похудеть к весне. Чтобы добиться мало-мальского эффекта, нужно доверить свое тело правильному тренеру и не попасться на уловки «разводил» от фитнеса. Один из инструкторов на условиях анонимности рассказал нам о самых популярных способах обмана в спортивных клубах.

Втереться в доверие

Главное - продать как можно больше персональных тренировок на длительный срок. Это наш основной источник дохода. Для начала мы проводим бесплатную тренировку с каждым новичком. У нас есть час, чтобы втереться в доверие и убедить: «Эй, парень, я тебе нужен!» Работаем примерно как цыгане. Обнаруживаем у клиента сколиоз, искривление, плоскостопие... И объясняем, что нужно делать с таким букетом. Как правило, после фразы «Одну тренировку попробуй, а там посмотришь» все соглашаются.

С этого момента начинается охота. За время до следующей тренировки ты должен узнать о жертве как можно больше. Найти в соцсетях, выяснить, что он носит, с кем общается, куда ездит отдыхать, найти общих знакомых. И тогда уже устанавливаешь контакт. Чем дольше человек у тебя будет, тем больше денег заработаешь. С клиентами, которые стали своими, можно даже проводить оплату мимо кассы. Предлагаешь платить меньше, но деньги отдавать на руки.

Доверие доверием, но секс с клиентами - это миф. Врача-маммолога ведь вряд ли возбуждает женская грудь. Мы тоже на все это смотрим, как на рабочий материал. Если переспать с клиенткой, то как-то неловко будет с нее брать деньги. И смысл тогда?

Продать бесполезные БАДы

Есть немало толстеньких дурочек, которым лень постоянно заниматься, они хотят волшебную таблетку для похудения. Есть спрос - есть предложение. Самое безобидное - продажа БАДов.

Я продаю, например, регуляторы всасывания жиров за 4000 рублей. Говорю: «Это уникальный товар, жиры просто будут растворяться! Такие только у нас можно купить, подделок полно...» Ведутся. Хотя на рынке они стоят в два раза дешевле. Абсолютно бесполезная добавка. Без дефицита калорий вы не похудеете, даже если совсем жиры не будете есть. Зато заработаете массу проблем со здоровьем.

Если клиенты мне жалуются на плохое самочувствие, я отправляю их к врачу. Он якобы специализируется на подготовке организма к нагрузкам. На самом деле это мой двоюродный брат. Он сидит в частной клинике и, когда слышит, что от меня пришли, задирает ценник вполовину. Потом со мной делится. Еще мы продаем лекарства подпольно. Продажи запрещенки в нашем клубе нет, это уж слишком. А вот таблетки по рецепту у нас можно приобрести. Конечно, по специальной цене.

Упражнения важно выполнять правильно, и кто кроме тренера это объяснит?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занижать цену на абонементы

Чем больше мы продаем абонементов, тем больше зарабатываем. Выгоднее продавать абонементы на год. Собственно, поэтому на них бесконечные скидки. Вы хоть раз отходили в тренажерный зал год подряд, не пропуская ни дня? Я таких людей еще не встречал.

Главное - продать абонемент, а дальше уже без разницы, ходит клиент или нет. Если, конечно, не удалось заполучить его на персональные занятия.

Есть еще одна схема впаривания клубных карт. Клиенту рассказывают: у нас строится бассейн, частная клиника, и через два месяца цены на абонементы будут в два раза выше.

Ни через два месяца, ни даже через двадцать бассейн, разумеется, не появляется... Другая хитрость: клубную карту отдают почти задаром, а потом берут с клиента за все дополнительно. За сауну, за кулер...

БДИ!

Такие разные наставники

В зале есть четыре категории инструкторов:

- Знают, но не умеют. Это учителя физкультуры, выпускники вузов. У них никакой практики. Такие, как правило, работают в фитнес-клубах, потому что там важно профильное образование.

- Умеют, но не знают. Спортсмены, которые по каким-то причинам ушли из спорта. Не худший вариант, но будьте готовы к тому, что вас будут гонять до последнего. Профессиональный спорт не щадит здоровья.

- Знают и умеют. Образование фитнес-тренера и дополнительные курсы какой-нибудь ассоциации профессионалов фитнеса. Идеальный вариант, но таких единицы. Стоят очень дорого.

- Не знают и не умеют. Фитоняшки после курса в Инстаграме. У них красивая фигура, но тело не всегда равно «результат». У них может быть и опущение тазового дна, и грыжи, и еще куча проблем, о которых они пока не догадываются.

КСТАТИ

Главные ошибки начинающих

- Бессистемность тренировок. Не стоит просто копировать то, что делают постоянные посетители клуба, какими бы профессиональными они вам ни казались. В идеале у вас должна быть персональная программа, в которую обязательно входят разминка, суставные упражнения (приседания, подтягивания, жим лежа). Только потом можно переходить к упражнениям на отдельные группы мышц. Лучше делать все под присмотром тренера. Эффекта не будет, если ходить в зал наскоками - раз в неделю в разное время то на полчаса, то на час.

- Метания между программами. Часто новички в залах стараются объять необъятное. И с железом поработать, и на групповых танцах попрыгать, и на растяжку походить, а потом еще поплавать и в сауне погреться. Придерживайтесь плана хотя бы два-три месяца. Коррективы вместе с тренером вносить можно, но небольшие, ядро программы должно оставаться неизменным.

- Завышенные ожидания. Не оценивайте эффективность тренировок только по отражению в зеркале. Как правило, в зал идут, чтобы похудеть или подкачать мышцы. Результат хочется увидеть мгновенно, но так не бывает. Ставить нужно малые цели и идти к большей поэтапно. Завышенные ожидания толкают на глупости - стремление взять сразу большой вес (из-за этого могут быть травмы). Особенно осторожными нужно быть с кардионагрузками. Перед работой со штангой, например, это опасно. Энергию вы потратите быстро, а интенсивности работы будет мало.

- Погоня за модой. Хорошо, если вы следите за новыми тенденциями, но не старайтесь заниматься лишь на ультрасовременных навороченных тренажерах. Их вполне могут заменить турник или гантели. Да и в зал вы пришли не красоваться, а работать. Если это так, конечно.

- Неправильный отдых. Эффекта от занятий не будет без полноценного отдыха и сна. После тренировки важно сразу пополнить потерю жидкости, но все старания перечеркнет бутылка пива, купленная по дороге домой из спортзала. Есть можно - в меру, по рекомендации тренера или диетолога.

- Сауна. Идти в жаркую сауну сразу после интенсивных упражнений опасно: такие нагрузки плохо влияют на сердце. После тренировки лучше медленно походить, лениво поплавать - дыхание и сердцебиение восстановят естественный ритм.

Хороший тренер обязательно поинтересуется показателями здоровья клиента

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как выбрать хороший клуб и правильного учителя

- Все зависит от потребностей человека, - говорит фитнес-тренер Эльвира Кагирова. - Кому-то интересна функциональность клуба, а кому-то расположение - около дома или недалеко от работы. Аккуратнее с залами, где очень низкие цены. Там либо не будет хороших тренажеров, либо соблюдения санитарных норм. Можно подцепить заразу... Ну и еще задумайтесь, если в стоимость карты за 4000 рублей входит 10 персональных тренировок с тренером. Это фантастика. Одна такая тренировка стоит как минимум 700 рублей.

О компетентности тренера можно узнать, пройдя с ним инструктаж по залу. Если человек рассказывает тебе о тренажерах, говорит, как лучше работать, чтобы не полетели суставы, не рассыпался позвоночник, то это хороший тренер. Если он тебе об этом не говорит, можно усомниться в его компетентности. Правильный тренер будет расспрашивать о твоих заболеваниях, операциях и т. д. Скрывать диагноз нельзя - это может пагубно сказаться на здоровье.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Лень идти в зал, а похудеть хочется...

- Самый дешевый способ - это бегать или ходить по утрам, каждый день наматывать свои 3 - 10 км, - советует фитнес-тренер Эльвира Кагирова. - Но если хочешь нарастить мускулы, то прямая дорога к тренажерам. Мышцы у нас не появляются из ниоткуда, их необходимо прокачивать железом.

- Дефицит калорий - самое главное в похудении. Никакой спорт без диеты не поможет, - предупреждает диетолог Анна Пешкова. - Рассчитайте свою норму калорий для похудения и ешьте все что угодно в этих рамках. Сладкое, пицца - пожалуйста. Но 20% от общего рациона. Ходите не меньше 10 тысяч шагов в день. Так вы будете держать себя в форме. И перестаньте пить алкоголь, он вам незаметно прибавляет лишнего веса. Вместо чая, кофе, соков, диетической колы - чистая вода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа

Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых (подробности)

Человек в помойке и реформа, которая ничего не изменила: дневник мусорщика со стажем

Взгляд изнутри на незаметную, но важную работу в большом городе (подробности)

Пассажиры зовут замуж, теряют собак и поют: откровения проводницы о жизни на колесах

Почему в поезде нельзя пить в Новый год и где моются проводники в долгих рейсах (подробности)

Дневник коллектора: Умирать бесполезно. Ваш долг перейдет по наследству родственникам!

Работник отдела взысканий известного банка анонимно рассказал «КП», почему нет смысла бросать трубки и умолять об отсрочке (подробности)

Откровения физрука из Самары: "С потолка спортзала течет, перекладины падают, а учитель вешает плакаты"

Почему статистика, которую привела Ольга Васильева о смерти более 200 школьников, не удивляет учителей физкультуры и какой ценой в детях воспитывают любовь к спорту? (подробности)

"Мой сын - моральный урод": откровения матери, чей ребёнок травил детей в школе

Что делать, если ребенок – гроза школы, и как поступать, чтобы не потерять любовь и уважение своего чада. Разбираем подробно этапы исправления трудного подростка (подробности)