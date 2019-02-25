Самарского анестезиолога, изнасиловавшего находившуюся под наркозом пациентку, отправили в колонию

Закрытые двери

60-летний анестезиолог Юрий Черников в Ленинском районного суда появляется не только в сопровождении родственников и адвоката, но и сотрудника полиции. За почти два года, которые он является обвиняемым по делу об изнасиловании, мужчина практически не изменился. Разве что в прическе — теперь она без хвоста. При себе у Юрия большая кожаная сумка — неудивительно, ведь сразу от служителей Фемиды он рисковал отправиться не обратно под домашний арест, а в места лишения свободы.

32-летняя Эрика Б. в августе 2017 года делала в «Центре косметологии и пластической хирургии», где раньше работал Черников, операцию по коррекции груди после родов. Сегодня на заседании — она жертва, беспомощным состоянием которой после наркоза тогда и воспользовался доктор. В здании суда она появляется немногим позже своего обидчика, тоже слегка в обновленном виде — женщина осветлила волосы.

Эрика Б. не простила своего обидчикаФото: соцсети

Финальный этап процесса, как и весь он, проходят за закрытыми дверьми. Перед началом главные участники событий даже и не здороваются. Врач, перед тем как войти в зал заседаний шепчет сестре: «Ну, с Богом!» Последнее слова Черникова было коротким, а потом наступило мучительное ожидание. Судья готовил вердикт около 2 часов и еще час его зачитывал.

Шоколадка и противозачаточные

Опытному медику вменяют сразу два преступления. Сначала насильственные действия сексуального характера, а потом и изнасилование.

— 2 августа 2017 года врач, находясь на рабочем месте, изнасиловал пациентку, находящуюся после операции под общим наркозом, — в СУ СК Самарской области не раскрывают пикантные подробности, но суть и так понятна.

Юрий — некогда примерный семьянин и отец двоих детей — как узнал, что на него написали заявления — пришел к стражам порядка с повинной. Он признает, что половой акт был, но уверяет — по обоюдному согласию. Партнерша все видела, осознавала и даже способствовала. На следующий день, когда доктор принес потерпевшей противозачаточные и шоколадку, они даже обсуждали случившееся.

История из самарской клиники прогремела на всю странуФото: скрин с видео

Эрика уверяет обратное. Она пожаловалась не анестезиолога спустя несколько дней после выписки из учреждения. За это время получила заключение от гинеколога, подтверждающее связь между ней и Черниковым. О том, как нелегко ей пришлось, Б. даже рассказала на федеральном ток-шоу — в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» на телеканале НТВ.

Увезли за решетку из зала суда

По ходу следствия обвиняемый поменял адвоката — Вадим Сафронов сам попал под статью — и выплатили Эрике миллион рублей морального ущерба. Надеялся, что она его простит и все закончится миром, но нет.

Прокуратура в прениях просила назначить Черникову 5 лет общего режима. Судья приговорил его на 3 года и 2 месяца, с отбытием срока наказания в колонии общего режима, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре региона.

Дело рассмотрели в Ленинском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Нынешний заступник Черникова отказался комментировать вердикт, заметив, что пока непонятно, будут ли они его обжаловать. Эрика сразу после финальных слушаний убежала восвояси. А доктор Черников покинул суд в сопровождении конвоя. Кажется, осужденный ожидал другого финала этой странной истории.

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