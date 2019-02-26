Самарские энергетики предлагают новые источники финансирования для ремонта теплосетей

Денег нет – долги есть

Зима 2019 года запомнится жителям Самары эффектными порывами на теплосетях. Что делать, чтобы такие истории происходили как можно реже? Об этом 26 февраля говорили на заседании общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя».

В обсуждении приняли участие депутаты городской думы, эксперты ГЖИ, представители городской администрации, Общественной палаты Самарской области, МЧС и ресурсоснабжающих организаций. О состоянии тепловых сетей и работе по предупреждению повреждений рассказал исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов. Он отметил, что возможность увеличить инвестиции в замену тепловых сетей Самары пока ограничена: долги горожан перед энергетиками растут, а других источников финансирования попросту нет.

- Долг потребителей тепла из года в год растет, - заявил Айдар Ильясов. – Если взять в целом по региону, он превысил уже 8 млрд рублей. Большая часть, сформирована должниками областной столицы.

Почти 85% всех долгов – у управляющих компаний. Именно поэтому сегодня «ПТС» переходит на прямые договоры с потребителями. Участники заседания отметили значимость работы по улучшению платежной дисциплины управляющих компаний, от которой во многом зависят инвестиционные возможности поставщиков ресурсов.

Нужно 34 млрд рублей

Несмотря на уже имеющуюся огромную дебиторскую задолженность, в 2017-2018 годах АО «Предприятие тепловых сетей» направило на техническое перевооружение коммуникаций областной столицы свыше 1,2 млрд рублей, что позволило переложить более 70 км коммуникаций. Однако даже этих вложений недостаточно для достижения нормативного уровня надёжности коммуникаций. По словам исполнительного директора «ПТС» в самарские теплосети необходимо вложить еще немало средств.

- Чтобы достичь нормативного уровня надежности в Самаре необходимо одновременно произвести перекладку на сумму 23 миллиарда рублей. Требуемый объем вложений в сети всего региона оценивается на уровне 34 млрд рублей, - озвучил цифры Ильдар Ильясов.

На собственных сетях компании наблюдается постепенное снижение повреждений – в отопительный сезон 2018-2019 годов зафиксировано 69 повреждений, а за аналогичный период 2016-2017 годов – 89. Снижение на 19,8%. А вот ситуация на муниципальных и бесхозяйных сетях оставляет желать лучшего. По статистике ПТС, 89% повреждений в 2018 году в Самаре зафиксировано именно на этих коммуникациях. Кстати, «ничьи» сети на сегодняшний день составляют 28% от всех тепловых сетей города. Это – ни много ни мало – 220 км.

- Мы предлагаем ряд вариантов решения проблемы. Например, это концессионные соглашения по муниципальным сетям и новый подход к ценообразованию, позволяющий устанавливать свои цены для различных источников тепловой энергии. Такую возможность предлагает проект «Альтернативная котельная», - отметил Айдар Ильясов.

КСТАТИ

«Летом теплосети проверит робот»

В компании «ПТС» запланировали профилактическую работу на межотопительный сезон. В частности, здесь планируют провести масштабную диагностику сетей с помощью телеуправляемого диагностического комплекса, которого горожане уже прозвали «роботом Валли». Умная машина обследует те участки сетей, где, по статистике, происходит больше всего повреждений, а без тепла остается максимальное количество горожан. Это позволит выявить слабые места, где локальные повреждения уже достигли критического уровня. Именно там текущий ремонт будет производиться в первую очередь.