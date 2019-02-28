Бюджет в 100 млн рублей: в ЦСК ВВС подвели итоги сезона и рассказали, как идут поиски спонсоров

В хоккейном клубе ЦСК ВВС подвели итоги сезона. Команда после прошлогоднего провала скакнула на 19 место и чуть не финишировала в зоне плей-офф. Речь на итоговой пресс-конференции шла о поиске спонсоров, о бюджете и о возможном фарм-клубе в ВХЛ-Б. На вопросы отвечали генеральный директор ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко, главный тренер Александр Соколов и голкипер Никита Скатов.

Итоги сезона

Александр Соколов:

- Для меня непопадание в плей-офф – это катастрофа. В моей истории это было всего один раз – 10 лет назад. Будем работать дальше.

Никита Скатов:

- Я думаю, что мы выступили гораздо лучше, чем в прошлом году. За нами было приятно наблюдать. Будем стараться перешагнуть эту планку.

У нас молодой коллектив. Все парни с амбициями. Приятно находиться на льду и в раздевалке. Парни всегда выкладываются. Вся команда играла, чтобы пробиться в плей-офф. Нам все нужно доказывать, что мы можем играть лучше.

Михаил Ничепуренко:

- Радует, что привлекли внимание к хоккею, которое угасло в последнее время.

Ледовый дворец «Кристалл» находится на отшибе. Прекрасно все помнят те времена, когда старый дворец собирал полные трибуны. Многие наши болельщики не приняли «Кристалл», не приняли команду, которая туда переехала играть. Для них родная команда прекратила существование вместе с разрушением ледового дворца.

Этот сезон позволил команде и болельщикам снова сблизиться. Начало сезона, игра с «Ладой» - полный дворец. Потом был промежуток, когда на трибунах было 250-270 человек. Конец сезона – опять полный дворец. В этом году мы почувствовали и заботу правительства. Там обратили внимание на наши проблемы.

Что касается результатов – удивительно, что мы на 19 месте. Команды, которые лучше нас в финансовом плане и по подбору хоккеистов, оказались ниже нас. Перед началом сезона мы собрали команду с чистого листа.

Был еще такой момент – мы играли в чемпионате [чемпионат ВХЛ, - здесь и далее прим. ред. «КП-Самара»], а за спиной все говорят: «Да какой чемпионат? Вы будете играть в Первенстве [Первенство ВХЛ, или ВХЛ-Б]». Только после волевого решения губернатора, который сказал, что ЦСК ВВС будет играть в чемпионате, все зашевелились и стали собирать документы.

Трудно сохранить команду в ВХЛ, учитывая результаты прошлого года. Большинство клубов и представителей лиги были против того, чтобы сохранить ЦСК ВВС в ВХЛ. Были и разговоры, и просьбы. В итоге все-таки приняли решение, что ЦСК ВВС будет играть в чемпионате.

Первую часть чемпионата мы жили, как премьер-министр у нас сказал, «денег нет, но вы держитесь». И мы держались. До ноября, пока не приняли в бюджете строчку по финансированию ЦСК ВВС до конца 2018 года и потом на 2019-ый.

Сейчас мы получили деньги на зарплату для хоккеистов и тренеров по апреля – до конца контракта. Это впервые в истории клуба.

Бюджет и проблемы с ледовым дворцом

Михаил Ничепуренко:

- На следующий сезон от министерства спорта и правительства области мы получили гарантии, что команда будет выступать в чемпионате ВХЛ. Что финансирование – 100 млн рублей – предоставят. Сейчас готовят пакет документов, которые дают гарантии лиге, что у ЦСК ВВС будут деньги и ледовый дворец, который соответствует требованиям.

Здесь возникает проблема. В прошлом году лига сказала нам, что если мы не заменим остекленение во дворце, то его не допустят. Теперь пошли дальше – лига требует, чтобы система видеогола была точно такая же, как в КХЛ. То есть, камеры на синих линиях для фиксации офсайда, четыре или шесть камер для съемок всех моментов, видеокамера в воротах. Все это в системе, систему должен обслуживать сотрудник клуба.

Все это обойдется в 6,5 – 13 млн рублей.

Теперь нам нужно решать этот вопрос. Откуда брать деньги? Лига дала четко понять – не будет системы, дворец не допустят.

Поиски спонсоров

Михаил Ничепуренко:

- Мы в течение всего года ищем компании, которые могли бы хоть как-то помочь клубу. Но экономическое положение в области и стране не располагает к тому, чтобы компании просто так давали деньги. Минимальная сумма, которую мы хотим получить от спонсоров, 20 млн рублей.

Губернатор ведет переговоры с «Газпром трансгаз Самара». Они сказали, что готовы поддерживать хоккей в Самаре, но есть нюансы, которые связаны с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге. «Решите эти вопросы, и мы поможем», - сказали там.

В свое время также было с «Роснефтью».

Закидывали удочку в «Самаранефтегаз». Там ответили: «Мы подумаем». Дальше дело не пошло.

Главный тренер Александр Соколов. Фото: сайт ХК ЦСК ВВС

Сборы

Михаил Ничепуренко:

- В марте команда восстанавливается, игроки залечивают травмы. 7 апреля команда собирается и начинает тренировки. У нас есть договоренность с «Ладой» об участии в турнире. Будет это турнир с первой командой «Лады» или с молодежной, мы не знаем.

Надеемся, что к этому моменту большая часть игроков, которых тренер хочет видеть в команде, приедет.

Александр Соколов:

- Есть две философии игры в хоккей: одна команда терпит, терпит, ждет ошибки соперника. Другая философия – команда заставляет противника ошибиться. Играть активно и оказывать давление – намного сложнее. Тактическая выучка у игроков должна быть безупречной. Не все хоккеисты могут так играть. Кому-то не позволяют физические кондиции, многим – менталитет. Хоккеист привык на штанге стоять и обороняться. Пойти вперед для него очень сложно.

Поэтому хотелось бы, может быть, некоторых игроков поменять. Повторюсь, может быть. Другой вопрос – кого привлечь? Вон есть братья Альшевские. Они приедут. Но они прошли КХЛ, им такие зарплаты нужны…

Может быть, мы кого-то мы попросим, чтобы они приехали к нам и помогли.

Часть наших ребят отправятся в «Нефтехимик», часть в «Ладу». Как бы болельщики ни относились к «Ладе», она – хоккейный флагман области. Я понимаю, чем ближе соседство, тем серьезнее конкуренция. Также в Татарстане между Казанью и Нижнекамском.

В апреле мы планируем сохранить костяк и подписать игроков, на которых будем делать ставку. У нас у всех контракт до 30 апреля. До этого числа у ЦСК ВВС должна быть команда из подписанных ключевых хоккеистов.

Сотрудничество с «Ладой»

Михаил Ничепуренко:

- Мы с «Ладой» в одной губернии. Усилия правительства области направлены на то, чтобы выстраивать систему. Да, система была паршивая, да, была непродуктивная. Но когда-то – я могу припомнить 90-е годы – «Лада» и ЦСК ВВС очень продуктивно сотрудничали. До 2008 года через ЦСК ВВС и ЦСК ВВС-2 прошло около 300 воспитанников «Лады», и было нормальное взаимоотношение.

Фарм-клуб

Михаил Ничепуренко:

- В лиге нам дали понять, что при клубе ВХЛ должна быть юниорская команда. Есть «Комета», мы заключим договор, тратить деньги не нужно. Что касается обязательной команды в Первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б), этот вопрос будут обсуждать на заседании лиги. Хотим мы того или нет, нас поставят перед фактом. Если решат, что у клуба ВХЛ должен быть фарм-клуб, мы будем думать, как сделать его. Решение примут в мае.

Если будет клуб, то обязательно в Самарской области. Где он будет базироваться – в Сызрани, в Новокуйбышевске, - на каких условиях выступать, сколько нужно денег, все это будем обсуждать.

Мы с «Ладой» хотим, чтобы у двух клубов был один фарм-клуб. В первенстве ВХЛ нужно не меньше 35 млн рублей бюджета. От наших 100 млн отнять 35 – и мы будем голодные и без штанов сидеть, и они. А вот один для ЦСК ВВС и «Лады» - будет оптимально.

Дворец спорта

Михаил Ничепуренко:

- У меня приятель живет рядом со строящимся дворцом спорта. Он рассказывает, что каждое утро в восемь часов слышит «бум, бум». В 22:00 «бум, бум» прекращается. И так каждый день. Даже в воскресенье. Остается догадываться, что этот «бум» значит.

Губернатор сказал, что в декабре 2020 года мы там сыграем, я этому верю.