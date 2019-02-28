«Локомотив» — «Крылья Советов» 2 марта 2019 года: прогноз на матч 18-го тура РПЛ

Прогноз на матч: «Локомотив» - «Крылья Советов» 18 марта 2019 года — 2-2

Чемпион страны и самарцы, вернувшиеся в РПЛ, откроют весеннюю часть сезона в субботу 2 марта на стадионе «Локомотив». Хозяева борются за медали, «Крылья»- за выживание. Встреча 18-го тура начнется в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому).

«Крылья Советов» находятся на 13 строчке в турнирной таблице, после 16 матчей в их активе 17 очков. Железнодорожники после 17 туров на пятом месте с 28 баллами. К слову, столько же у идущего четвертым «Спартака».

Красно-зеленые - явный фаворит предстоящего матча. Они обладают более классным составом, играют дома, да и вообще - сохраняют, хоть и минимальные, шансы на чемпионство. «Крылья» же в зоне стыковых матчей и от спасительного 12 места их отделят 3 очка.

За «Локо» и букмекеры. На их победу относительно небольшой средний коэффициент - 1,58. На ничьей уже можно подзаработать - 4,13. А в победу «КС» любители принимать ставки и вовсе не верят - 7,54.

Но не спешите делать выводы. Весенний футбол в России - всегда непредсказуемый. Команды только прошли сборы, их состояние сейчас оценивать трудно. Плюс гости провели кадровую чистку и коллектив - по сравнению с 2018 годом - сильно поменялся.

Теперь за Самару играют такие известные игроки как Самедов, Ананидзе, Шишкин. Среди новичков талантливые Зиньковский, Карпов и Тимофеев. Полузащиту также усилил Моххамед Рабиу, некогда выступавший за сборную Ганы.

В первом круге на «Самара Арене» москвичи одержали тяжелую победу - 1-0. Что будет теперь - предположить трудно, потому что на сборах «Крылья» играли уверенно и вполне могут преподнести сюрприз.

В чемпионате страны «Крылья Советов» и «Локомотив» встречались 47 раз. Цифры на стороне москвичей – «железнодорожники» побежали в 27 играх, «КС» праздновали победу в 10 матчах. 10 раз соперники играли вничью.

Как все сложится в этот раз — увидим в субботу. Не пропустите трансляцию на «КП-Самара».

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