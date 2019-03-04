«Инфаркт забрал ее ночью»: преступники взломали страницу самарчанки в соцсетях и собирали деньги на похороны ее мамы

«Любимой моей мамы не стало»

Методы, которые придумывают преступники, чтобы получить легкую добычу, становятся все изощреннее. Теперь злоумышленники через социальные сети сообщают о смерти ваших близких и просят финансовой поддержки в организации похорон. Загвоздка в том, что человек, с которым нужно проститься, жив, здоров и ничего не знает о своей кончине.

— Вечером 13 февраля мне позвонила близка подруга и с удивлением и осторожностью начала узнавать, что случилось, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» одна из жертв кибермошенников, жительница Самары Наталья (имя изменено по просьбе героини). — В процессе разговора выяснилось, что с моей страницы «Вконтакте» ей пришло сообщение о смерти моей мамы. Естественно, в процессе разговора мы поняли, что меня взломали, и начались попытки вымогательства денег от моего лица.

Девушка отмечает, что способ, выбранный хакером был настолько бессердечный, что была притупления бдительность даже тех, с кем Наталья общалась буквально несколько часов назад. Они поверили, что случилась беда. «Любимой моей мамы не стало, инфаркт забрал ее ночью, в пятницу похороним» — именно такое ужасное известие «передавала» Наталья своим друзьям.

Слова соболезнования и допрос в полиции

— Минут через 10 с начала атаки я вернула пароль к своей странице, — продолжает наша собеседница. — То, что я увидела после восстановления, вызвало у меня шок: траурная аватарка, траурный статус, рассылка сообщений более чем 70 друзьям и отсутствие в списке контактов людей с такой же фамилией, что и у меня.

К счастью, значительных сумм никто Наталье перевести не успел. Хотя некоторые были близки к этому:

— Одна из моих подруг получила после слов соболезнования сообщение с просьбой о перечислении денежных средств, номером карты и фото этой карты на мое имя. Она попробовала сделать перевод 1 рубль, счет оказался реальным. После она мне тоже позвонила и убедившись, что у меня все хорошо, ответила мошенникам и они удалили те сообщения, которые ей высылали.

Потерпевшая решила не спускать все на тормоза. Она оставила жалобу «Вконтакте», правда, ответа на нее не получила. Также Наталья написала онлайн-заявление на сайте МВД и полицейские вызвали ее на допрос.

Преступники профессионально построили беседу со своей жертвой

— Там я написала заявление от руки, они меня опросили и похвалили за бдительность, — говорит самарчанка. — Делу возбуждать не стали, отметив, что отсутствует состав преступления, не было перечисления денежных средств.

Маме говорить не хотела

Силовики, прежде чем отпустить пострадавшую, сообщили ей, что ей мошенников поймают, ее обращение будет подтверждением того, что это не единичный случай.

— Честно говоря, я бы даже не стала этим всем заниматься, если бы «развод» не был бы таким мерзким, — объясняет Наталья. — Рассылка пришла не только моим друзьям, но и моим родственникам, людям разных возрастов и здоровье не всех этих людей стабильное. Сообщение было настолько эмоционально тяжелым, что не все подумали о том, что о таких вещах не сообщают «Вконтакте», не все сообразили, что в сообщении говорится о событиях ночи, хотя я общалась с некоторыми людьми и днем.

Маме о произошедшем хозяйка страницы говорить не хотела. Но с женщиной связались напуганные родственники из другого города. Она была в шоке, но сказала, что с ней все хорошо.

В полиции подобными делами занимаются в управлении технических мероприятий. Силовики настоятельно рекомендуют — не устанавливайте сомнительные программы, игнорируйте странные сообщения, не переходите по ссылкам и лишний раз убедитесь, знакомый ли человек вам пишет или это действует преступник от его лица. В случае, если вы все-таки допустили оплошность, незамедлительно обращайтесь за помощью к правоохранителям.

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