«У нас нет волшебного Мухтара»: как работают современные оперативники в Самаре

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-05T11:30:28+03:00

Полковник Алексей Максимов поздравил всех оперативников и пожелал им успехов на службе и наград Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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5 октября в России отмечает свой 100-летний юбилей полицейская служба уголовного розыска. В преддверии этой даты гостем радио «Комсомольская правда — Самара» стал врио заместителя начальника облМВД Алексей Максимов. Полковник полиции рассказал много интересного.

О службе

- Наша профессия - самая интересная и даже романтичная. Люди приходят сюда по призванию. Но служба требует полной самоотдачи от всех. Нет ничего ценнее, чем взгляд человека, который видит, что благодаря работе уголовного розыска справедливость восторжествовала, а преступник задержан и привлечен к ответственности.

О преступности и угонах

- Сегодня самые частые - это имущественные преступления. Если пять лет назад люди вскрывали автомобили, ковыряясь в замке, то сегодня используют современные средства дешифраторов сигнализации. Но и у сотрудников угрозыска есть свои новые методы борьбы с преступниками. И вот результат: количество угонов сократилось на 50%, редко воруют дорогие авто, хотя еще 3 - 4 года назад для нас это был настоящий бич.

Но есть проблемы с квартирными кражами: жулики сначала выясняют, когда хозяина точно дома не будет - например, летом, в выходные дни, потом приходят, вскрывают замок или окно. Никакие технологии не препятствуют. Сигнализация - наиболее эффективный способ защиты.

О самом запомнившемся преступнике

- Они все были разные. Задерживали человека, а он с испугу, совершив разбой, после крика «милиция!», начал по улице бегать кругом. С одного тротуара на другой. Соответственно оперативники его тут же поймали.

О сомнениях в деле Гошта

- Расследование преступления изначально взяли на контроль руководство МВД и Следственный комитет. Я вас уверяю, что в дом до приезда экспертов в специальных костюмах старались не заходить. Сейчас мы активно используем базу ДНК. К моменту, когда поймали троих преступников и они уже признавались во всем, мы имели собранный материал, который стал полноценным доказательством их вины. А коллеги из СК восстановили записи с цифрового регистратора, который унесли из дома и выкинули в воду. И на видео есть люди, которые заходят в дом.

О без вести пропавших

- К сожалению, человеческие слабости, желание отдохнуть, юношеский максимализм, конфликты в семье приводят к тому, что взрослые и дети уходят из дома. Но при этом ОВД вынуждены по каждому случаю проводить полную проверку. Существует целый алгоритм сбора первичных доказательств, мероприятий по поиску таких людей. Бывает, что находится погибший человек, и мы вынуждены раскрывать убийство, а бывает наоборот. Бывает, когда человек пропадает, наши коллеги настаивают, что в отношении него совершено преступление, возбуждается уголовное дело. А дней через пять человек приходит. Недавно был случай с мальчиком Артемом из Чапаевска. Ему надоело жить в доме ребенка, он жил в шалаше, в машинах. Нашли. Хочу сказать, что в таких делах мы очень благодарны общественности за помощь и в частности организации «Лиза Алерт».

О недавнем задержании киллера Роберта Березина

- Работа оперативника невидимая, тончайшая и кропотливая. Все по крупицам нужно собрать, выстроить картину мира. Случайностей не бывает, случайность - это неверно просчитанная закономерность. Соответственно и здесь оперативники методично выполняли работу, установили, что, возможно, есть человек, который скрывается под чужими данными. Стали проверять, уточнили принадлежность к делу с помощью дактилоскопических узоров. И он был задержан и этапирован в Москву, где ему будет вынесен приговор. Не проходит и года, чтобы ни находили давно пропавших людей.

О том, правду ли показывают в сериалах

Не хочу задеть работников кинематографа, но в большей части их произведения не соответствуют действительности. Недавно коллеги мне сбросили фотографию - в одной из дежурных частей Ульяновской области рядом с окном дежурного - табличка: «Уважаемые граждане, у нас нет специальных баз, как в сериале «След». У нас нет волшебного Мухтара, который чуть ли не разговаривает и найдет любого. Все сериалы, которые вы посмотрели, не имеют никакой связи с реальным положением дел». При этом хочу сказать, что в целом полиция и уголовный розыск сегодня изменились и работают совсем на другом уровне.

«КП» - Самара» присоединяется к поздравлениям сотрудников уголовного розыска и желает им отличной службы! О достижениях оперативников мы обязательно расскажем на ресурсах нашего издания!

Гость студии - полковник Алексей Максимов 00:00 00:00

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