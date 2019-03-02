2019-03-01T16:46:32+03:00
Общество

Тольяттинский «Акрон» планирует играть в чемпионате России на стадионе «Труд» и к старту сезона просмотрит местных футболистов

7 вопросов директору футбольного клуба, который планирует летом дебютировать в ПФЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Акрон» может дебютировать в ПФЛ этим летом. Фото: ФК «Акрон» Тольятти«Акрон» может дебютировать в ПФЛ этим летом. Фото: ФК «Акрон» Тольятти
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На днях появилась новость, что в Самарской области станет на один профессиональный футбольный клуб больше – в ПФЛ (третий по силе дивизион страны) планирует заявиться тольяттинский «Акрон». Клуб в прошлом году выступал в третьем дивизионе, где играют любительские команды. В зоне «Приволжье» «Акрон» занял третьей место и дошел до полуфинала Кубка России среди команд дивизиона.

Теперь амбициозная команда собирается стать профессиональной. О планах «Акрона» и подготовке к ПФЛ рассказал директор клуба Иван Киреев.

Директор ФК «Акрон» Иван Киреев (справа). Фото: Фото: ФК «Акрон» Тольятти

Директор ФК «Акрон» Иван Киреев (справа). Фото: Фото: ФК «Акрон» Тольятти

- Расскажите о сезоне в МФС «Приволжье» (третий дивизион). Как выступила команда?

- Сезон 2018 года был дебютным для «Акрона». Рассчитывать на победу сходу во всех соревнованиях было сложно, но мы к этому стремились. Считаю, что выступили неплохо. Тем не менее, небольшой осадок от итогового результата все-таки остался. Слишком много очков мы потеряли с командами из нижней части турнирной таблицы. Но это опыт, который, уверен, пригодится нам в уже ближайшем будущем.

- Какие планы на будущее?

- Наш клуб старается не стоять на месте и продолжать свое поступательное развитие. «Акрон» не будет заявляться на первенство МФС «Приволжье», а будет проходить процедуру лицензирования для участия в первенстве ПФЛ сезона 2019/20. Мы не хотим обнадеживать руководство МФС «Приволжье», а летом сниматься с чемпионата.

- Все силы сосредоточите на ПФЛ или будете обкатывать молодежь в третьем дивизионе?

- Нашему детскому клубу всего восемь лет, старшие возраста пока еще не подошли к выпуску, поэтому сейчас мы считаем нецелесообразным заявлять дополнительную команду в третий дивизион. Сосредоточим все силы на ПФЛ и будем готовиться к дебюту на новом уровне. В Тольятти отличные футбольные традиции и инфраструктурная база, здесь находится управляющая компания «AKRON HOLDING». Важно еще и то, чтобы наши воспитанники видели ориентир, к которому им нужно стремиться и где они при должном отношении смогут начинать себя реализовывать уже на профессиональном уровне.

- Кто будет играть в «Акроне»?

- Костяк команды будут составлять тольяттинцы. Планируем делать ставку на местных футболистов и игроков Самарской области.

В прошлом сезоне команда заняла третье место в зоне «Приволжье» третьего дивизиона. Фото: ФК «Акрон» Тольятти

В прошлом сезоне команда заняла третье место в зоне «Приволжье» третьего дивизиона. Фото: ФК «Акрон» Тольятти

- В каком состоянии футболисты, которые есть сейчас?

- Нельзя сказать, что состояние оптимальное. Мы принимаем участие в городских турнирах по мини-футболу: в чемпионате Тольятти, в «Рождественской Ладье». Старались получать игровую практику хотя бы в зале. Также играем в зимнем чемпионате города.

- До старта ПФЛ целых пять месяцев. Как планируете готовиться к дебюту в профессиональном футболе?

- Команда уже тренируется в усеченном составе. По мере готовности игроков организуем контрольные матчи для просмотра потенциальных новобранцев. В середине марта «Акрон» примет участие в Мемориале памяти Бориса Поварчука в Сызрани, где просмотрим большую группу футболистов. Дальнейший план подготовки будет выстроен тренерским штабом, с которым мы определимся в ближайшее время.

- Где команда будет играть? В третьем дивизионе «Акрон» выступал в Жигулевске? Планируете остаться там или найти стадион в Тольятти?

- Мы прорабатываем вариант проведения домашних матчей на «Труде» в Центральном районе. Это старейший стадион города, на котором и зарождался тольяттинский футбол. Арена находится в центре, это будет удобно для болельщиков. Другое дело, что нужно еще многое сделать, чтобы довести стадион до соответствия требованиям ПФЛ и РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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