2019-03-01T23:29:04+03:00
Спорт

Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Локомотив" и "Крылья" встретятся в 18 туре РПЛ"Локомотив" и "Крылья" встретятся в 18 туре РПЛ
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Игрой Локомотив - Крылья Советов для самарских болельщиков открывается новый сезон РПЛ. В 18 туре самарская команда, серьезно обновившаяся в зимнее трансферное окно, сыграет в гостях у москвичей. Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" 2 марта в 16.30 по московскому времени.

Новая команда Божовича - это частичка "Спартака" в лице Самедова, Джано, Тимофеева, забивающий Корниленко, который отличился в матчах на сборах и отсутствие привычных для самарских болельщиков лиц. Ушли в минское "Динамо" Чочиев и Тигиев, за "Енисей" поиграет Соболев, простился клуб с Башкировым. Новый тренер строит свою игру - правда, в основном на плечах арендованных до конца сезона игроков. Первый матч с "Локомотивом" станет серьезным экзаменом и для Божовича, и для его гастролеров.

Локомотив занимает 5 строчку в турнирной таблице РПЛ, с 28 очками - столько же и у стоящего выше на строчку "Спартака". Команда Семина уже сыграла в гостях со всеми наиболее серьезными соперниками и сейчас твердо намерена зацепить за зону еврокубков. Команда в зимний период особенно не усиливалась, но и потерь не понесла.

В первой части сезона "Локо" уже выиграл у "Крыльев" со счетом 0:1 - еще при Андрее Тихонове. Что смогут сделать с железнодорожниками "Крылья" Божовича узнаем уже вечером: начало матча в 16.30 по московскому времени. Прогноз от "КП-Самара" здесь.

Статистика личных встреч Локомотив - Крылья Советов

Команды в Чемпионате России встречались 47 раз. 27 побед за москвичами, 10 раз везло "Крыльям". Еще 10 раз клубы сыграли вничью.

Прямую трансляцию матча Локомотив - Крылья Советов смотрите в 16.30 2 марта на канале Матч-Премьер и на сайте kp.ru. Следим за игрой и ждем интересных голов и статистики от игроков.

Локомотив - Крылья Советов футбол 2 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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