2019-03-06T15:02:01+03:00
Происшествия

В Самаре мать ценой жизни спасла 6-летнюю дочь из-под колес «Мерседеса» с блатными номерами

Женщина вела малышку в детский сад
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ольга Байкина успела спасти дочь, но сама погибла. Фото: vk.com/id15760424Ольга Байкина успела спасти дочь, но сама погибла. Фото: vk.com/id15760424
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В Самаре местная жительница пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти 6-летнюю дочь. Трагедия произошла в Куйбышевском районе города на улице Утевской утром в понедельник, 4 марта. 37-летняя Ольга Байкина и ее 6-летняя дочка шли к остановке, чтобы сесть на автобус и доехать до детского садика. Они как раз переходили дорогу по «зебре», когда откуда ни возьмись появился белый «Мерседес». Ольга каким-то чудом успела оттолкнуть дочку в сторону. Сама женщина спастись не успела. Иномарка сбила ее. Насмерть.

Ольга скончалась до приезда «скорой помощи». Ее маленькую дочку очевидцы аварии увели подальше от места трагедии. Малышка видела, что случилось с ее мамой, и все понимала.

Тот самый белый «Мерседес» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Тот самый белый «Мерседес»Фото: ГУ МВД России по Самарской области

За рулем машины Mercedes C-class coupe, который стоит, к слову, в районе 3 миллионов рублей, была 33-летняя женщина. В паблике «Плохие новости» уверяют, у иномарки были «блатные» номера с цифрой 999, а трагедия случилась из-за того, что автомобилистка решила объехать остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль.

- Водительница элитной немецкой иномарки ехала за машиной, которая остановилась перед пешеходным переходом, поэтому Ольге не было видно «Мерседес». В последний момент автоледи зачем-то решила объехать остановившийся автомобиль справа по обочине, - приводят слова очевидца в паблике.

Место трагедии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Место трагедииФото: ГУ МВД России по Самарской области

Что на самом деле случилось в то злополучное утро, будут разбираться правоохранители. В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что полиция начала проверку. После нее стражи порядка примут процессуальное решение. Другими словами, правоохранители решат, заводить дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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