"Бардак-то у нас на месте!": после скандала с избиением ученика в школе Хворостянки уволили руководителя управления Минобра

6 марта Найпа Алгалиева из Хворостянки и ее семья приняли участие в съемках программы «Пусть говорят». Напомним, Найпа рассказала журналистам, что ее сыну Азату в школе сломали нос и запретили рассказывать о драке и вызывать «скорую». По мнению родительницы, это уже школьная система. Кроме того, Найпа упомянула и то, что классная руководительница сына заставляла женщину убираться у нее дома в обмен на хорошие оценки.

Минус чиновник, плюс проблемы

Единственное, что изменилось с момента первой публикации, - со своей должности ушла руководитель Юго-западного управления регионального Министерства образования Виктория Пасынкова. Именно она выполняла функции министра на территории, куда входит Хворостянский район. Правда, почему убрали именно Пасынкову, никто не понимает.

- Произвол-то происходит не там, а здесь, у нас в школе, - удивляется Найпа Алгалиева.

После скандала Найпу Алгалиеву вызвал к себе глава муниципального района Хворостянский Виктор Махов. По словам Найпы, он не дал никакого ответа.

- Позвал помощницу, спросил, действительно ли я к нему обращалась. Сказал, что прокуратура будет проверять, правду я говорю или нет. Я напомнила ему, что Обухова всегда прикрывалась его именем. Он сказал: «Я ее уже давно хотел уволить. Но сейчас пока не могу, проверки».

Про увольнение классной руководительницы Азата Ольи Обуховой и директора школы речи пока и не идет. А вот жизнь школьника превратилась в кошмар.

- Ее защищают все. Ольга Васильевна как-то в классе объявила: «Меня из-за Азата могут уволить». Все кинулись ее обнимать, жалеть. Азат приходит домой, говорит: «Хотелось провалиться на этом месте, я жить больше не хочу», - плачет Найпа. – Они все защищают сторону, у которой есть власть, которая обижает наших детей. Хотя это я похудела за время разборок на 20 килограммов, это моего сына дважды оперировали, это мы пострадали. Если бы она не трогала сына – мое слабое звено – я бы про рабство молчала. Я работала на них ради спокойствия своего сына. Азату было 11 лет, когда он вышел к ней в усадьбу на работу – чистил курятник, таскал зерно, кирпичи, железо, дергал траву. Да, она давала им деньги – детям и моей сестре. Но я работала бесплатно, ради спокойствия ребенка.

Наговорили в «Пусть говорят»

- Оказывается, это шоу, - делится впечатлениями от съемки Найпа. – Все с ног на голову перевернули. Там затронули только тему рабства. А я пыталась донести, что в школе системно ломают психику детей. Толком слова не давали, микрофоны постоянно выключались. Я сказала там, что готова идти на полиграф. Я говорю чистую правду. Пусть учителя и директор тоже садятся. Учителя уже национальность затрагивают (Найпа имеет в виду интервью учителей «Комсомольской правде», - прим. ред.)»

Найпа вспоминает: когда приехала из Москвы, боялась идти на работу. Ей и Нине Туркиной, маме другого пострадавшего ребенка, угрожали.

- Нам писали, что расправятся с семьей. Я шла, опустив глаза. Но незнакомые люди кланялись мне: «Низкий поклон, что вы это затронули, вы, оказывается, сильная женщина. Мы не думали, что кто-то может в Хворостянке противостоять. Но только вы все равно ничего не добьетесь. Эта система строилась годами. Разрушить в одиночку не сможете». Они боятся вступиться за меня. У них дети либо учатся, либо скоро пойдут в школу.

Сотрудница школы Валентина Курова заступилась за Найпу. Теперь стоит вопрос о ее увольнении. Она сопровождает детей, которые приезжают из соседних сел в райцентр. Найпа Алгалиева переживает за нее и предлагает уступить ей свое место на автомойке.

- Правозащитники на «Пусть говорят» пообещали помочь. Сказали, что Ольга Васильевна на статью наговорила в интервью «КП», вызывающе разговаривает… Посмотрим,- не скрывает эмоций женщина. – Но за себя я перестала бояться. Я знаю одно: я говорю правду. И я готова идти до конца.

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