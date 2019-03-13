2019-03-12T23:22:04+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону, индивидуальная гонка, мужчины, 13 марта 2019. Прямая трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону 13 марта 2019 в Эстерсунде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мартин Фуркад вряд ли отдаст еще одну медальМартин Фуркад вряд ли отдаст еще одну медальФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередной комплект наград в Швеции на Чемпионате мира по биатлону разыграют мужчины. Индивидуальные мужские гонки - классика биатлона. В фаворитах по-прежнему Йоханес Бё и Мартин Фуркад, которому в любом случае нужно что-то делать с ходом - в спринте он положил все пули в цель, но занял только пятое место и пролетел мимо медалей. У нас за призовые места может побороться Логинов, который уже взял серебро в спринте.

Первым индивидуальную гонку на 20 км начнет российский биатлонист Никита Поршнев. У Александра Логинова 33-й стартовый номер. 48-м стартует Евгений Гараничев, Поварницын поедет 78-м.

У фаворитов гонки 53-й номер (Йоханес Бё) и 43 (Фуркад).

Начало мужской индивидуальной гонки на Чемпионате мира в Эстерсунде, Швеция состоится в 18.10 по мск времени 13 марта 2019 года. kp.ru будет следить за происходящим на лыжне в прямой трансляции с места событий.

Вчера в женской индивидуальной гонке победу одержала шведка Ханна Эберг, второе место у итальянски Витоцци. Россиянка Куклина на 16 месте, это лучший результат в нашей сборной.

Прямая телетрансляция мужской одиночной гонки Чемпионата мира по биатлону пройдет 13 марта в 17.50 на канале Матч ТВ и Eurosport.

Чемпионат мира по биатлону 2019, индивидуальная гонка, мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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