«Нам пообещали поднять зарплату»: травматолог из Тольятти рассказал о встрече с министром здравоохранения

Ситуация с низкими зарплатами в тольяттинской клинической больнице №5 получила продолжение. Врач-травматолог Алексей Карчинский, который выложил в сети расчетки, встретился с министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым.

- Нам пообещали поднять зарплату до уровня средней, - рассказал Алексей корреспонденту samara.kp.ru. – Это около 60 тысяч рублей. В больницу направят проверки, которые выявят, почему сложилась такая зарплата. Коллектив молодых докторов нашей больницы будет встречаться с министром еще раз. Мы предложим свои решения по тому, как сделать нашу работу эффективнее.

«Люди не падают в Новый год»

Руководитель департамента экономики и финансов регионального Минздрава Вадим Свирид рассказал корреспонденту «КП», что учреждение постарается увеличить нагрузку специалистов.

- По возможности больница увеличит объем работ врачей, за это они получат дополнительную зарплату, - прокомментировал Свирид. – Это была конкретная ситуация за конкретный месяц. Она не отображает тенденции в целом. Январь – короткий месяц, критических травм мало, люди аккуратны в Новый год. Плановая работа заторможена из-за карантина. Все эти факторы сошлись. При этом объем заданий никто не снимает. Но план ставится на год. Сотрудники его довыполнят за год и дополучат эти деньги. Средняя зарплата за 2018 год значительно больше.

Как объяснили в министерстве, уже в марте сотрудники получат зарплату больше. Это связано с тем, что в феврале объемы будут больше.

Все началось с расчеток, которые Алексей выложил в сетиФото: соцсети

Зарплаты медикам увеличат?

- У травматологов-ортопедов не только экстренная помощь людям, которые падают на улице. Это и эндопротезирование, и реабилитация. У них много направлений, и все это составляет около 40-50% плана. Этот объем тоже нужно выполнять. Но если сотрудники перевыполнят план, то специальная комиссия может в течение года пересмотреть и увеличить задание.

План задания устанавливаются на основе нескольких цифр и зависит от количества сотрудников в больнице, пациентов и фактического объема выполненных работ за прошлый год.

Вадим Свирид уверяет: зарплаты сотрудникам повысят до уровня средней. В этом году врачам увеличат зарплату на 3 000 рублей, а медработника – на 1700 рублей.

- У нас задача – сохранить уровень зарплаты 2018-го года, - объясняет чиновник. – Мы должны выдержать пропорцию среднего уровня дохода по области и зарплату медика. Зарплата врачей будет около 63 000 рублей. Мы полностью обсудили ситуацию в учреждении. Люди адекватно воспринимают ситуацию, предлагают свои варианты повышения эффективности. Один из вариантов – медицинский туризм. Будем привлекать пациентов из-за пределов области и нагружать более активно молодых врачей.

Травматолог Алексей Карчинский считает: это тольк начал:

-У нас много задора и запала, мы не собираемся останавливаться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц

В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплатаавматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц (подробности)