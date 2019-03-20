2019-03-20T11:47:46+03:00
Общество

“Так интереснее!”: самарский студент нарисовал российские города в стиле киберпанк

Андрей Тоболяков не считает себя дизайнером, говорит, что просто решил сделать действительность немного более яркой [фото]
Евгения ВАСИНА
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Вот так преобразился Металлург в объективе фотографаВот так преобразился Металлург в объективе фотографа
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Фильтры Инстаграма слишком скучные!

“Самарский студент увлекся фотошопом и создал киберпанковские версии российских городов” - с такой подписью по всемирной паутине распространились работы Андрея Тоболякова. Только вот сам автор уверяет, это совсем не киберпанковская версия и даже не взгляд в будущее.

- Мне просто нравится чуть более интересная обработка городских пейзажей, чем позволяет фильтр в Инстаграме, - делится Андрей. - Фотошоп у меня появился в 2016 году, с осени 2017 начал делать подобные картинки. Учился сам по видео на ютубе. Для цветокоррекции использую Lightroom.

Картинки с "пятнашки" в Самаре

Картинки с "пятнашки" в Самаре

На «картинках» Андрея не только Самара, но и Екатеринбург, Омск, Челябинск, Петропавловск-Камчатскии , Волгоград. 19-летний художник старается подбирать интересные по композиции снимки. К своим работам студент-теплотехник относится самокритично. В конкурсах никогда не участвовал, о будущем дизайнера или художника даже не задумывался.

- Без специального образования меня дизайнером никто не возьмет, - говорит автор киберснимков, - Это просто хобби, на каждую работу уходит несколько дней, потому что рисую понемножку. У меня нет так называемого портфолио. Всего сейчас накопилось около 50 подходящих картин, может, чуть меньше, но нормальных штук 15. Со временем фотографии перестают нравиться, а удалять жалко, так как потратил на их создание много времени.

А вот так должен выглядеть по мнению автора Челябинск

А вот так должен выглядеть по мнению автора Челябинск

Вечный кот для всех работ

Приступая к работе, Андрей никогда не знает, что получится в итоге, в каком стиле будет фото, какие элементы появятся, разбирает по ходу творчества. Исходные фотографии обычно делает сам, иногда присылают друзья, реже использует скрины с google-карт.

- Скрины, это, как правило, фотографии других городов, хотя и в работах про Самару есть скрины, но лишь несколько. Я преображаю фотографии знакомых мест, чтобы они стали интереснее, просто потому, что мне это нравится.

Виды Екатеринбурга - фильтры присутствуют

Виды Екатеринбурга - фильтры присутствуют

На многих работах Андрея Тоболякова часто можно заметить рыжего кота. То он крадется за крысой, то прячется в подворотне, то замер у лужи. Можно даже подумать, что кот, это автограф художника, но нет.

- Это реальный кот, но не мой. Я даже не знаю, чей он, возможно даже бездомный. Я увидел его на одной из фотографий, он мне понравился, я нарисовал его повторно и тут понеслось...Так и появился традиционный котейка, - улыбается Андрей. - Хорошо, что он рыжий, это хороший цвет для кота.

А вот таким видит себя сам художник

А вот таким видит себя сам художник

Сейчас Андрей Тоболяков работает над своей аватаркой для популярной социальной сети. С редакцией “КП-Самара” художник поделился исходником, и даже разрешил опубликовать еще незавершенную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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