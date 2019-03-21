Вместо допинга: как хоккеистам и биатлонистам "химия" помогает побеждать

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде российские спортсмены завоевали два серебьра и одну бронзу. Не худший результат в тех условиях, в которых спортсменам приходилось бороться за победу: сильный снег, постоянные перепады температуры. Не зависеть от капризов погоды и добиваться успеха даже в самых неблагоприятных условиях спортсменам помогает отличная экипировка: это точно не костюм за 1000 рублей из ближайшего магазина. Костюм биатлониста должен не сковывать движения, согревать, но и не причинять неудобств, а еще - обеспечивать минимальное трение при соприкосновении с воздухом на большой скорости.. И, увы, натуральные материалы - шерсть, хлопок, лен – в спорте не слишком применимы. Там, где каждая доля секунды решает все, важна каждая мелочь. Так из чего же делают «счастливые» костюмы спортсменов»?

Нейлон, капрон – это общеизвестные имена полиамида: полимера на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений, содержащих в основной цепи амидные группы – CONH-. Этот полимер, ведущим российским производителем которого является ПАО «Куйбышевазот», получил самое широкое применение во всех отраслях - от строительной индустрии, электротехники и автомобилестроения до медицинской, легкой и пищевой промышленности. Сразу и навсегда (ну, пока химики не придумают чего-то нового) его по достоинству оценили и спортсмены.

Почти экзоскелет

Полиамидные ткани делают, используя разнообразные пропитки, плетения нитей и сочетания с другими синтетическими и натуральными волокнами , – с любыми заданными свойствами.

Например, спортивная одежда, обеспечивая свободный вывод избыточного тепла и влаги наружу, одновременно способна отталкивать воду и грязь – капли, собираясь на поверхности ткани, просто скатываются. Такой спортивный костюм, в зависимости от условий, может сохранять тепло или, наоборот, оказывать охлаждающий эффект. Именно поэтому полиамидные ткани широко используются в лыжном и хоккейном обмундировании, одежде для сноубординга, бобслея и конькобежцев.

Созданы полиамидные ткани, в которых коэффициент растяжения рассчитан с инженерной точностью. Ткань тянется ровно настолько, насколько позволяют гнуться суставы человека – это позволяет предотвратить травмы растяжения связок. Такой материал, например, используется в компрессионном спортивном белье для хоккеистов.

Материал прочнее стали: ледовые побоища не страшны

Любители хоккея знают: даже сидя на трибунах, хочется втянуть голову в плечи, когда шайба со страшной силой ударяется о защитный экран. На поле же спортсменов поджидают не только болезненные удары шайбы и клюшки, но и столкновения с другими игроками и бортами корта, падения на лед. Стремясь хоть как-то обезопасить себя, раньше хоккеисты использовали тяжелое громоздкое обмундирование – выглядели они при этом неуклюже, а чувствовали себя скованно. Пока на помощь настоящим мужчинам не пришли достижения химии!

Специальное полиамидное (параамидное) волокно, широко известное под маркой Кевлар (запатентовано компанией Dupon), впервые было использовано в бронежилетах в США в 1980г. Обладая высокой устойчивостью к разрывам, Кевлар в 5 раз прочнее стали. Благодаря уникальному сочетанию высокой прочности, модуля упругости и низкой плотности, наряду с негорючестью и высокой термостойкостью, Кевлар также нашел применение в изготовлении спортивной экипировки и одежды. Сегодня из него изготавливают защитные элементы, вставки и прокладки для хоккейной экипировки.

Кевлар используется и в современных композитных клюшках: оболочка из этого материала гасит вибрации крюка, создает лучшее ощущение палки и прекрасно защищает от ударов. Есть полиамид и в шлемах голкиперов, и в профессиональных хоккейных коньках, лыжных ботинках, требующих при минимальном весе максимальную защиту и комфорт.

Лыжню полиамиду!

Однако самыми большими поклонниками полиамида в зимних видах спорта являются лыжники. Для них, щеголяющих в полиамидных высокотехнологичных гоночных костюмах, термобелье и носках, удобных ботинках, этот полимер еще и служит для защиты любимых лыж. Какие бы снежные трассы и спортивные вершины не покорял лыжник, внешне его лыжи останутся будто только что из магазина. Даже глубокие царапины едва заметны благодаря применению прозрачного сублимированного полиамида. Компоненты лыжных креплений и палок – это снова полиамид. Кроме того, нейлон используется в оправе спортивных очков, поскольку он сочетает в себе гибкость и прочность.

Полиамидные волокна это:

- высокая прочность при растяжении,

- отличная стойкость к истиранию и ударным нагрузкам

- влагостойкость

- устойчивость к действию многих химических реагентов, биохимическим воздействиям, прекрасная окрашиваемость

К тому же, одежда из нейлона легко стирается, быстро сохнет и не впитывает запахи.

P.S. Если в вашем тренажерном зале на полу ковровое покрытие, то, скорее всего, оно из полиамида: такой ковролин способен выдерживать большие нагрузки, не приминаться и не пачкаться.