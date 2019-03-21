АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 27.03.2019 с 15.00 (мск) на 28.03.2019 на 15.00 (мск) по объекту недвижимости Лот№1:

Лот №1:

Нежилое помещение, подвал: комнаты №№ 22-44, 1 этаж: комнаты №№ 26-77, 81-88, площадь: 1 234,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, д. 122, c кадастровым номером 63:01:0907002:3054

Начальная цена Объекта – 30 222 367 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 20 148 245 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 014 824руб. 50 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 007 412 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 014 824 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 288,8кв.м., комнаты: №29 площадью 6,2 кв.м., №32 площадью 2,3 кв.м., №33 площадью 2,0 кв.м., №34 площадью 2,0 кв.м., №35 площадью 3,4 кв.м., №43 площадью 7,5 кв.м., №57 площадью 1,6 кв.м., №58 площадью 2,2 кв.м., №59 площадью 6,0 кв.м., №60 площадью 5,8 кв.м., №62 площадью 4,8 кв.м., №63 площадью 14,4 кв.м., №69 площадью 11,5 кв.м., №70 площадью 19,6 кв.м., №72 площадью 48,8 кв.м., №76 площадью 40,5 кв.м., №81 площадью 36,7 кв.м., №82 площадью 6,4 кв.м., №83 площадью 21,2 кв.м., №84 площадью 3,5 кв.м., №85 площадью 12,8 кв.м., №86 площадью 16,0 кв.м., №87 площадью 13,6 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, (далее – Часть помещения), для временного размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 288,8кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 6 (шесть) месяцев;

- размер постоянной части арендной платы составляет 374 (Триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 108 011 (Сто восемь тысяч одиннадцать) руб. 20 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

11. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

12. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

13. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

14. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

15. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

16. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект/Часть помещения.

17. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

18. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Дата и время проведения торгов: 28 марта 2019г. в 15 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26 марта 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 марта 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 марта 2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 марта 2019г. с14:30 до 14:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 28 марта 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.