Возвращение Медведевой и чудо Загитовой: пьедестал ЧМ-2019 по фигурному катанию заняли три воспитанницы Этери Тутберидзе

На чемпионате мира - 2019 в Сайтаме, в Японии разыграли комплект медалей среди женщин. Россиянки и казашка оставили без медалей японок. В призерах две ученицы Этери Тутберидзе и сбежавшая от нее Медведева, которая также начинала кататься именно у этого тренера.

Евгения Медведева на этот прокат собралась. Она показала отличную программу, без помарок и получила за элементы сразу после окончания проката 77,58. Этот результат вывел Евгению на первое место, которое она и удерживала до выхода на лед Загитовой. Видно было, что для Евгении Медведевой это катание - настоящий вызов. До выхода на лед она говорила, что главная задача - не заплакать в конце проката. Слез не было. Были сжатые губы и колючий взгляд. 149, 57 за произвольную программу - этот результат Евгения была рада увидеть на табло!

Алина Загитова вышла под "Кармен", сразу после катания поулчила 81 балл по техническим оценкам. Это было по-настоящему чемпионское выступление. Алина была олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, выигрывала гран-при и теперь наконец-то взяла главную для себя высоту, которая ей раньше не покорялась. 155,42 балла, первое место и в произволке, и в целом!

- Я хотела сказать огромное спасибо моим тренерам, тем, кто пришел меня поддержать, я очень рада и всем благодарна. Мне очень помогли близкие и родные люди, которые поддерживали меня. Мне очень нравится поддержка публики в Японии, спасибо за сумасшедшую поддержку, - рассказала Алина после проката.

Алина Загитова получает самые высокие баллы. Alina Zagitova into first with only one skater remaining... Seasons best after seasons best, we can t peel our eyes off the ice ! #WorldFigure #FigureSkating https://t.co/X5DMqM6JLI

Второе место заняла еще одна воспитанница Тутберидзе, Елизавета Турсынбаева прыгнула четверной сальхов. Первой на чемпионатах мира. Четвертое место по итогам произвольной, и второе - в итоге! Серебро у юной миниатюрной фигуристки, и наверняка золото у нее еще впереди.

А вот японка Рика Кихира, к сожалению, мимо медалей пролетела, несмотря на то, что в произвольной программе она смогла отыграть все свои огрехи в короткой. Второе место по итогам произвольной и всего четвертое место. Ни одной японки не оказалось на пьедестале, несмотря на то, что перед чемпионатом все говорили: места на подиуме не найдутся для россиянок. Но Загитова показала свою лучшую форму. И Медведева доказала, что она - лучшая, и никто не мог говорить, что ее на чемпионат послали напрасно.

Обнялись Алина и Евгения на пьедестале. И как будто этим сказали: не нужно искать между нами негатив, не нужно придумывать проблемы. Обе девушки показали, что они здесь в Японии находятся заслуженно.

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