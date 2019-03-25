2019-03-25T20:40:25+03:00
Общество

Год после трагедии в «Зимней вишне»: чему научил самарцец страшный пожар

Журналисты "КП-Самара" проверили, как обстоят дела с безопасностью в крупных торговых центрах города
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Удастся ли убежать из самарских торговых центров?Удастся ли убежать из самарских торговых центров?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Год назад после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове журналисты «Комсомолки» проверили, насколько готовы к чрезвычайным ситуациям торговые центры в Самаре. Тогда результаты проверки нас разочаровали: наши строгие контроллеры наткнулись на закрытые двери, пожарные лестницы, ведущие в тупик и отсутствие указателей. Результаты своего расследования мы опубликовали на сайте и получили много откликов от читателей. После страшной трагедии о пожарной безопасности много говорили, еще больше писали. С проверками в торговые центры наведывались представители разных ведомств, владельцы магазинов исправляли недочеты. На какое-то время ходить в торговые центры стало безопасно. Спустя год после громкой трагедии мы снова решили проверить самарские торговые центры. Наши корреспонденты наведались в те из них, которые в прошлом году вызвали у нас наибольшие опасения.

В "Авроре" все двери нараспапшку Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

В "Авроре" все двери нараспапшкуФото: Анастасия ГРУЗДЕВА

ТЦ «Аврора»: ловушек нет

В прошлом году в этом торговом центре наш журналист Анастасия Груздева застряла в на пожарной лестнице. Она спустилась на первый этаж по ней, но дальше ее ждала решетка и амбарный замок.

В этом году в торговом центре Настю порадовали:

- В ТЦ «Аврора№ как будто готовились к моему приходу, все двери открыты, все огнетушители на месте, стрелки есть. Может быть, просто в ТЦ душно и поэтомувсе открыто настежь? - сообщила она. И предположила, что здесь хорошо помнят о страшном пожаре, который потряс страну год назад.

Не все выходы в Мега-Сити гостеприимно распахнуты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все выходы в Мега-Сити гостеприимно распахнутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТЦ Мега-Сити: двери закрыты, но не все

В прошлом году в ТЦ рядом с одним из корпусов университета отправилась Мария Шестерикова. Она нашла здесь неработающий эскалатор и горы мусора у выхода. К выходу на фудкорте пробраться было невозможно, путь лежал через катакомбы - и наклеек, указывающих дорогу, почти не было.

В этом году в ТЦ отправилась фотограф Светлана Маковеева. Она обнаружила исправные наклейки с указанием направления эвакуации – все на своих местах.

- Был закрыт один выход. Ещё один аварийный был тоже закрыт, но можно было выйти, потому что рядом ещё была дверь, там что-то разгружали, - поделилась Светлана.

В ТЦ "Захар" лестница одна, она же главная, остальные если и есть, то их не найдешь Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

В ТЦ "Захар" лестница одна, она же главная, остальные если и есть, то их не найдешьФото: Анастасия ГРУЗДЕВА

ТЦ «Захар»: запасные лестницы не найдены

Торговый центр «Захар» встретил нашу журналистку широкими основными лестницами. Настя отметила, что план эвакуации на месте, стрелки и указатели есть, но вот найти какие-то дополнительные лестницы не удалось. А ведь это высокое здание, неужели всем придется бежать вниз по одной лестнице, со всех офисов и торговых точек сразу?

- На третьем этаже не увидела огнетушителей, на всех остальных они есть, - рассказала Анастасия.

В ТЦ "Опера" двери на первый взгляд закрыты Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

В ТЦ "Опера" двери на первый взгляд закрытыФото: Анастасия ГРУЗДЕВА

ТЦ «Опера»: все двери заперты

Не порадовал нас ТЦ «Опера». Наш журналист нашла на каждом этаже планы эвакуации, указатели, огнетушители. Но вот все двери оказались запертыми. Рядом не было ни кнопок, ни каких-то открывателей. Хотя и замочных скважин тоже нет. Возможно, все двери действительно откроются при ЧП сразу же.

Вывод:

Кажется, что в Самаре и в самом деле стали лучше следить за безопасностью в общественных местах. Кстати, во вторник в самарском ТЦ Амбар пройдут учения сотрудников МЧС, пожарных. На самом деле, здорово, что к такому ЧП мы, кажется, готовы. Лишь бы очередная трагедия не выявила очередное слабое место в нашем обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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