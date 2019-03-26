2019-03-26T11:33:14+03:00
Общество

В Тольятти "КуйбышевАзот" реализует уникальный для региона экологический проект

Представители предприятия рассказали о новом подходе к очистке промышленно-ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти
Ирина ИСАЕВА
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Чистая вода - то, что нужно каждомуЧистая вода - то, что нужно каждому
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В "КП-Самара" на круглом столе обсудили, насколько чистая вода в реках и водоемах Самарской области, кто следит за ее безопасностью и что делают сами предприятия для того, чтобы поддержать экологию водной среды. Эксперты рассказали, что качество воды в последнее время стало выше, несоответствующих нормативам проб в анализах стало меньше. При этом представители Самарских коммунальных систем отметили, что большой проблемой остается несанкционированный сброс неочищенных вод с предприятий. Правда, такими вещами занимаются, в основном, мелкие бизнесы, которые не хотят платить за экологический вред от своих производств. Социально ответственные предприятия берут на себя все заботы об окружающей среде.

На "круглом столе" о своих экологических программах рассказали представители "КуйбышевАзота". Заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович поведал о прогрессивном проекте по очистке ливневых вод в Тольятти, который реализует предприятие.

- На предприятии сегодня реализуется целый ряд проектов, целью которых является снижение воздействия на окружающую среду. Строительство очистных сооружений промышленно-ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти - один из самых масштабных и стратегически важных проектов, как с точки зрения экологии, так и для перспективного развития города. Особую актуальность его реализации придает тот факт, что в последние годы на правительственном уровне стали обсуждаться вопросы экологического состояния Волжского бассейна.

На «КуйбышевАзоте» работы по строительству очистных сооружений ливневого стока были начаты еще в 2015 году. Именно тогда проект успешно прошел государственную экспертизу, а уже в 2016 году начались строительные работы.

В текущем году первый этап реализации проекта вышел на финишную прямую. В ближайшее время будет установлено все необходимое оборудование. Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. Причем финансирование осуществляется за счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот». Параллельно ведется строительство второй очереди.

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию очистные сооружения смогут производить очистку ливневых стоков в два этапа. Сначала при помощи механического метода, когда предусматривается удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ по принципу контактной коагуляции. Затем биологическая очистка, которая исключит попадание в Волгу, в том числе, химических веществ, которые являются причиной активного цветения волжской воды в летний период.

Таким образом, Тольятти станет первым из городов Самарской области, где будут очищаться ливневые стоки с жилых массивов - части Центрального района, а также с территории Северного промузла, где расположены в основном химические предприятия.

Принципиально новый подход к очистке ливневых стоков в Тольятти позволит уйти от устаревших технологий и впервые реализовать проект, который уже включен в федеральную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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