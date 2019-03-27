2019-03-27T10:04:13+03:00
Происшествия

Пожар в Самаре на ул. Чапаевская: в 135-летнем деревянном доме чуть не сгорели три женщины

Эвакуировать пришлось 17 жителей, в том числе из соседнего дома, пострадавших доставили в клиники СамГМУ
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Огонь тушили 99 человекОгонь тушили 99 человек
Изменить размер текста:

Ранним утром в центре Самары вспыхнул очередной пожар. В этот раз вызов поступил из дома по ул. Чапаевская, 168. Огнем оказался охвачен второй этаж деревянного здания, обложенного кирпичом. Дом построен еще в 1884 году. МЧС вызвали в 4.24 утра.

- Бригады прибыли на место и выяснили, что горит второй этаж дома и крыша на площади 300 кв.м., есть угроза распространения огня на соседний дом. Из двух зданий эвакуировали 17 человек, три женщины пострадали, их пришлось доставить в клиники СамГМУ, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Эвакуировали из двух домов 17 человек

Эвакуировали из двух домов 17 человек

Пожару был присвоен второй ранг опасности. На месте работали 99 человек, приезжали 30 машин. Огонь удалось локализовать в 6.05, а полностью ликвидировать в 6.56.

Жителей, которых эвакуировали из домов, разместили в вызванном к месту ЧП автобусе, где они смогли согреться. Сейчас администрация решает, где людей, оставшихся без крыши над головой, можно будет разместить. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. Специалистам же предстоит выяснить, почему начался пожар. Это, кстати, не первое этой весной крупное ЧП с огнем в центре города. Совсем недавно сильный пожар вспыхнул около ЖК "Маяковский". Тогда жители говорили, что снова начали жечь старый фонд, чтобы освободить место под застройку.

Пожарные работали несколько часов

Пожарные работали несколько часов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

"Может, наши потомки будут умнее": Самара теряет здание Реального училища, в котором учились Толстой, Головкин и лауреат нобелевской премии Семенов

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Самарой полицейские нашли схрон с оружием и 1,5 кг взрывчатки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТРК «Амбар» тушили «пожар» в кинозале
Самарцев зовут в 19-дневный круиз до Санкт-Петербурга на теплоходе «Федор Достоевский»
В Самарской области алиментщицу на полгода отправили в колонию
В Самаре будут судить афериста, который "заработал" более 132 млн рублей при продаже элитных иномарок
В Самаре железнодорожный вокзал на час останется без подсветки
В Самаре 27 марта распределят свободные места в детских садах
В Самаре утвердили ЕДВ для работающих до-пенсионеров - ветеранов труда регионального значения
Улицу Лейтенанта Шмидта в Самаре реконструируют
Кровь на стенах подъезда: в Самаре пьяница-сын систематически избивает свою пожилую мать
Прекратила существование страховая компания «Астро-Волга-Мед», которая работала с полисами ОМС в Самарской области