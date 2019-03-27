Пожар в Самаре на ул. Чапаевская: в 135-летнем деревянном доме чуть не сгорели три женщины

Ранним утром в центре Самары вспыхнул очередной пожар. В этот раз вызов поступил из дома по ул. Чапаевская, 168. Огнем оказался охвачен второй этаж деревянного здания, обложенного кирпичом. Дом построен еще в 1884 году. МЧС вызвали в 4.24 утра.

- Бригады прибыли на место и выяснили, что горит второй этаж дома и крыша на площади 300 кв.м., есть угроза распространения огня на соседний дом. Из двух зданий эвакуировали 17 человек, три женщины пострадали, их пришлось доставить в клиники СамГМУ, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Эвакуировали из двух домов 17 человек

Пожару был присвоен второй ранг опасности. На месте работали 99 человек, приезжали 30 машин. Огонь удалось локализовать в 6.05, а полностью ликвидировать в 6.56.

Жителей, которых эвакуировали из домов, разместили в вызванном к месту ЧП автобусе, где они смогли согреться. Сейчас администрация решает, где людей, оставшихся без крыши над головой, можно будет разместить. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. Специалистам же предстоит выяснить, почему начался пожар. Это, кстати, не первое этой весной крупное ЧП с огнем в центре города. Совсем недавно сильный пожар вспыхнул около ЖК "Маяковский". Тогда жители говорили, что снова начали жечь старый фонд, чтобы освободить место под застройку.

Пожарные работали несколько часов

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