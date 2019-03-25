2019-03-25T20:21:13+03:00
Происшествия

Пожар около ЖК «Маяковский» в Самаре: горит двухэтажный деревянный дом

Пожару присвоен повышенный ранг опасности
Евгения ВАСИНА
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На месте работают 19 единиц техникиНа месте работают 19 единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В понедельник, 25 марта, в центре Самары загорелся двухэтажный деревянный дом, отреставрированный к чемпионату мира по футболу. Пожар в доме №235 на улице Самарской начался после восьми вечера. К месту ЧП, незамедлительно отправились несколько расчетов МЧС. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности – второй.

Пожар в Самаре около ЖК Маяковский: опять жгут частный сектор?.

- Из здания эвакуировано четыре человека. Пострадавших нет. Из-за сильного задымления площадь пожара уточняется, - сообщили в МЧС России по Самарской области.

На месте работают 64 человека и 19 единиц техники.

Напомним, накануне в Самаре также горел частный дом. В районе Постникова оврага огонь уничтожил дом на две семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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