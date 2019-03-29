«Тренажеры сами подбирают программу, а если нет результата – деньги вернем»: откровения тренера фитнес-клуба Miltronic в Самаре

Все мы хотим быть здоровыми и красивыми. Но как выкроить время в плотном рабочем графике? Выход есть. Оказывается, тренировки не всегда бывают долгими и изнурительными. А двигаться по непростому пути самосовершенствования поможет личный тренер. О том, как построить идеальное тело, рассказывает опытный тренер Константин Злобин.

«Помогу не совершать ошибки, которые сделал сам»

Я с детства занимался плаванием, занимал призовые места на соревнованиях разного уровня. В девятом классе впервые пришел в качалку и… остался навсегда. Со временем увлечение стало профессией, работой. Много читал, расспрашивал друзей-тренеров и диетологов, пытался понять, как лучше тренироваться. Конечно, ни о каких «умных» тренажерах я тогда и не слышал. Понял, что главное – правильная техника. Начинающим она недоступна – нужна помощь опытного наставника. Поэтому я рекомендую новичкам обязательно заниматься спортом в фитнес-клубе. Тренер поможет избежать ошибок, которые мы все совершаем при самостоятельных тренировках. Вообще, на мой взгляд, под руководством знающего человека заниматься интереснее – тебе объясняют каждый шаг, подбадривают. У каждого человека, работающего над своей фигурой, бывают моменты так называемого «плато» - когда вес стоит. Это может продолжаться достаточно долго. Некоторые впадают в отчаяние, бросают тренировки. А нужно просто изменить нагрузку, схему питания. Чтобы понять, что именно происходит с телом, определить, какие именно тренировки и упражнения нужны тому или иному человеку, мы в фитнес-клубе Miltronic используем анализаторы тела InBody. Оборудование позволяет получить подробную информацию об объемах жира и мышц, наличии висцеральных отложений, скорости базального метаболизма, количестве воды и костной массы. На основе полученных сведений мы выстраиваем максимально эффективную систему тренировок и режим питания.

Тренировки не всегда бывают долгими и изнурительными.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Если результата нет, клуб возвращает деньги»

Можно сказать, что фитнес-тренером я стал случайно. До того как спорт стал моей профессией, я работал в продажах в сфере недвижимости. Честно признаюсь – нравилось. Люблю общение с людьми. Тренер – это идеальный вариант, позволяющий мне совмещать приятное с полезным: я и любимым делом занимаюсь, и поговорить есть с кем, и много нового и интересного каждый день. Очень люблю, когда люди приходят на пробную тренировку – она бесплатная - и остаются надолго. На первой тренировке мы делаем анализ состава тела. Он показывает соотношение мышц, жира и воды в организме. Проводим анализ питания, составляем план на первые 10 тренировок. Мои услуги входят в стоимость карты. Мы вместе с клиентом идем к поставленной цели, вместе радуемся результату. Кстати, каждый клиент Miltronic получает гарантийную карту, где отражаются цели, к которым он стремится, фиксируются все тренировки и результаты. Если клиент все делает правильно, а результата нет – клуб возвращает деньги. Но на моей памяти таких случаев не было.

Анализаторы тела InBody покажут, из чего сделаны наши мальчишки. И, конечно, девчонки. Пробная тренировка бесплатно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настраивать тренажеры не надо, они сами рассчитают нагрузку

Наш центр – идеальный вариант для деловых людей, которые дорожат каждой минутой своего времени. Занятия проходят на электронных тренажерах, с рассчитанной до килограмма индивидуальной нагрузкой. Настраивать их не надо. Вся информация содержится в индивидуальной карте клиента – это тоже приятный бонус для занятых и вечно спешащих самарцев. Тренажеры «вспоминают» спортсмена и автоматически настраиваются под него. Когда я пришел в Miltronic на работу, меня это очень впечатлило. Конечно, я испытал тренажеры на себе. Впечатления словами не передать. Это, конечно, намного проще и эффективнее, чем обычные тренировки. Скорость, амплитуда, пульс – все показатели можно видеть на мониторе. Тренировка проходит в два круга: силовой и кардиосиловой. В системе есть различные программы для разных задач: набор мышечной массы, повышение выносливости, похудение, развитие межмышечной координации и зона растяжки, где можно повышать свою гибкость. Программа целиком и полностью зависит от пожеланий и физических возможностей клиента. Не надо снимать-навешивать груз, поэтому травму получить невозможно. Тренировка с душем занимает около часа без халтуры и «прогулок». Поэтому многие наши клиенты приходят к нам просто в обеденный перерыв – этого вполне хватает. Фитнес-центр находится в центре города, рядом много офисов. Людям удобно. А стоимость абонемента – всего 15 тысяч в год. Это еще и выгодно.

Роман Злобин: «Моя работа на 90% - общение с людьми»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное – желание

На мой взгляд, правильное питание – это один из основных факторов снижения веса. Без этого придется очень много трудиться. Но главное – желание. Мы, тренеры, это видим ежедневно. Если человек пришел с конкретной целью, не пропускает тренировки, следует нашим советам, то у него все получается.

КСТАТИ

Занятия в сети фитнес-клубов Miltronic проходят на тренажерах Milon (Германия). Они идеально подходят для здорового набора мышечной массы и безопасного похудения. В международную сеть, использующую тренажеры Milon, входят более двух тысяч фитнес-клубов. Ими также пользуются профессиональные спортсмены - футболисты команд Augsburg, Werder Bremen и посетители олимпийских спортивных центров в Германии.

Скорость, амплитуда, пульс – все показатели можно видеть на мониторе во время занятий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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