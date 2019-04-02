2019-04-02T21:35:35+03:00
Общество

"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"

В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стажер не шутил, а просто перепутал?Стажер не шутил, а просто перепутал?
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Нешуточный взрыв эмоций в рунете вызвал комментарий, который оставил под постом о "курином десанте в Самаре" в официальной группе Delivery Club ее начинающий сотрудник. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, который спросил: мол, когда подобная коллаборация (совместная акция двух брендов) повторится в Курске, тот допустил жуткую бестактность.

- Где подводные лодки паркуют? - написал стажер (именно так автора охарактеризовали в компании).

Естественно, на такой умный комментарий не могли не отреагировать пользователи социальных сетей. Скрин комментария, который из группы достаточно быстро удалили, разлетелся по пабликам. Обсуждали, что остроумие в этой шутке, конечно же, зашкаливает. Напомним, что в 2000 году страшная трагедия произошла в Баренцевом море. Подводная лодка "Курск" ушла в рейс и не вернулась. Погиб весь экипаж. В этот последний рейс отправился и офицер Рашид Аряпов - сейчас его семья живет в Тольятти. Для многих россиян это стало настоящей трагедией: когда подлодка исчезла с радаров, миллионы людей молились, чтобы хоть кто-то вернулся на берег живым.

Чуть позже администрация группы Delivery Club принесла извинения. По их словам, все это ужасное недоразумение. Никакой шуткой здесь и не пахнет. Молодой сотрудник просто перепутал... города. А на самом деле, он имел ввиду Мурманск.

- Иван, мы ни в коем случае не хотели никого обидеть или же оскорбить. Считаем, что шутки такого характера неуместны. Мы перепутали города, подразумевая Мурманск, - объяснили в администрации группы. Здесь уточнили, что стажеру объявили выговор. И всем коллективом отправились учить географию. Также в компании объяснили, что комментарий удален потому, что он недопустим.

- Искренне и ответственно хочу заявить, что никто даже не думал над этим шутить. Это глупейшая географическая ошибка стажера, - написал на своей личной странице директор компании по маркетингу.

Пользователи соцсетей продолжили обсуждать этот провал.

- Присылайте стажера в Курск. Свожу его на аллею героев-подводников. Там и объясню популярно чем можно шутить, а чем нет, - предлагает один из обитателей соцсетей. Большинство же россиян предпочли еще раз посетовать на качество школьного образования, назвав виновника скандала жертвой ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
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