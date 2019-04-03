Два пенальти за 4 минуты и красавец-гол Бегича: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» 1:3

В Оренбурге завершился перенесенный мачт 16-го тура РПЛ. К одноименной команде хозяев прибыли самарские «Крылья Советов». Клубы -соседи по турнирной таблице борются за выживание, поэтому очная встреча для них имела важнейшее значение.

«Крылья» перед матчем столкнулись с кадровыми проблемами. Корниленко не играл из-за дисквалификации, Чичерин и Рабиу травмированы, вне заявки оказался и Джано, почувствовавший небольшой дискомфорт накануне поединка. В стартовом составе Джано Ананидзе заменил Антон Зиньковский, позицию Сергея Корниленко занял Шейдаев.

Именно Рамиль стал одним из героев первого тайма. На 3 минуте он в выгодной позиции пробил прямо во вратаря хозяев Фролова, а Самедов не смог попасть в пустые ворота на добивании. На 8 минуте Шейдаев заработал пенальти, правда, в свои ворота - рука в собственной штрафной после того, как соперник разыграл угловой. С точки оказался точен Сутормин.

На 11 минуте уже «КС» подошли к 11-метровой отметке. Теперь в гандбол сыграл защитник «Оренбурга» Ойеволе. Фролов почти отбил удар Шейдаева, но мяч все-таки оказался в сетке. Форвард сборной Азербайджана реабилитировался за ошибку и сравнял счет.

Для Шейдаева этот мяч стал 4-ым в 5-и последних матчах за "КС"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А на 16 минуте гости снова пропустили. И снова со стандарта - Попович подал с угла поля, Мишкич пытался пробить головой, а в итоге Бегич в стиле Златана Ибрагимовича подправил мяч пяткой прямо в девятку. 2:1!

До конца тайма «Крылья» пытались отыграться, но тщетно. Где-то надежен был Фролов, где-то гостям просто не везло. «Оренбург» привычно отдал инициативу противнику и играл на контратаках, несмотря на хозяйский статус.

Во втором тайме картина толком не изменилась. «Крылья» атаковали, «Оренбург» опасно огрызался. Где-то вмешивалась фортуна, как в моменте с Канунниковым, когда форвард должен был расстреливать ворота «Оренбурга» из вратарской, но нога поехала и он только тыкнул мяч в руки Фролову. Где-то – что бывало гораздо чаще – хозяева были дисциплинированы и хорошо выжигали все зоны, не давая самарцам ничего сделать. На 53 минуте «Оренбург» - как опытный охотник – выждал момент, убежал в контратаку и заработал угловой. Михаил Сиваков, который вышел на поле только во втором тайме, переиграл в воздухе Шейдаева и отправил мяч в ворота Рыжикова. 3:1.

В игре самарцев надо было что-то менять. Божович выпустил Антона, но остроты это не добавило. «Оренбург» продолжил успешно отбиваться и иногда наносил ответные удары. Тренерский штаб «КС» бросил в игру молодого Ваню Вучичевича – последний отчаянный шаг добавить остроты.

Активнее всех у волжан был Антон Зиньковский, который впервые отыграл за «КС» весь матч. Он уходил сразу от двух защитников, зарабатывал штрафные и бил, бил, бил по воротам. Но отличиться так и не смог.

«Оренбург» устал, подсел, но оборона его не дрогнула. «Крылья» только ходили вокруг штрафной. Так и закончили - 3:1 в пользу хозяев. «Оренбург» снова в этом сезоне забил «Крыльям» три.

Самарцы так и остались на 11 месте при своих 24 очках, а «Оренбург» набрал 29 очков и прыгнул с 10 места на 8-ое в турнирной таблице РПЛ, оставив за спиной «Рубин» и «Ахмат».

Следующую игру «КС» проведут снова на выезде. В субботу, 6 апреля, они встретятся с «Краснодаром».