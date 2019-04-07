Метеорит теперь и в Самаре? Версии происхождения странной вспышки в небе 6 апреля 2019

Кусочек метеора мог упасть на Землю

Небо над Самарой поздним вечером субботы, 6 апреля, озарила яркая вспышка. Таинственное явление видели во всех районах города. Следом послышался громкий хлопок, похожий на звук взрыва.

- Был в центре города, когда увидел в небе яркую вспышку, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Алексей. – Потом громкий звук. Подумал, гроза где-то. Но, честно признаюсь, если это и так, то гроза очень странная.

Сообщения о необычном явлении посыпались из разных концов города. Все они были похожи – яркая вспышка, хлопок, все это в районе 21:10 – 21:20.

«Ехал по Красноглинскому шоссе и видел яркий свет в небе», «По дороге в аэропорт в районе поселка Волжский – вспышка света», «Зубчанинковка – яркий свет в небе и хлопки». Даже жители соседних городов заметили необычное явление в небе над Самарой.

- В стороне Самары что-то странное вспыхнуло, прямо в небе, - рассказывает жительница Чапаевска Татьяна. – Мы с родителями решили, что метеорит пролетел над городом.

Гость из космоса – самая популярная версия произошедшего. Именно к ней склоняется большинство жителей Самары. И их можно понять – что еще, как не метеорит, могло осветить все небо над миллионным городом?

Этой же точки зрения придерживаются и специалисты. Заместитель директора клуба любителей астрономии «АстроСамара» Сергей Аверьянов предполагает, что в небе над городом пролетел болид – очень яркий метеор.

- По всем имеющимся данным это болид. К сожалению, у нас нет видеоролика, где бы четко было видно небесное тело. Судя по вспышке и громкости хлопка, существует высокая вероятность, что кусочек болида мог достигнуть поверхности Земли. Но пока нет хорошего видео, мы не можем сказать, так ли это, и определить, куда он мог упасть, - сказал в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Сергей Аверьянов.

Гроза, инопланетяне, Шазам?

Метеорит хоть и самое вероятное объяснение яркой вспышки над Самарой вечером 6 апреля, но далеко не единственное. Тем более, что официально пока никто ничего не сказал – в МЧС продолжают проверку.

Так что не исключено, что вспышку вызвала, например, гроза над городом. Или военные испытания. В Самарской области уже однажды приняли баллистическую ракету «Тополь» за НЛО. Не исключено, что это может быть свет от ракеты, на яркость которого повлияли какие-то погодные условия.

Раз уж мы перечисляем все возможные варианты, то не будем исключать и самые фантастические. Например, прибытие пришельцев. Ну а чем Самара хуже окрестностей Лондона из романа Герберта Уэллса «Война миров» или Нью-Джерси из одноименной радиопостановки Орсона Уэллса? По крайней мере, эту теорию пока никто не опроверг, так что возможно сейчас где-то в лесах Красноглинского района Самары бродят зеленые человечки.

Не только в Самаре

Примечательно, что в этот день болид видели не только в Самаре, но и в Красноярске. Только небесные тела посетили эти города с приличной разницей – в Красноярске болид заметили в 18:50 по местному времени (это около 13:50 по Самаре), а в Самаре – в районе 21:20. События вряд ли связаны. Как метко отметил астроном Сергей Аверьянов, «метеорит не пешком же идет».

Однако связь между этими небесными телами все-таки может быть. Теоретически, мимо Земли могло пролететь скопление метеоров, некоторые из которых попали под влияние гравитации планеты.

- Такое возможно, - подтвердил нашу догадку Сергей Аверьянов. – Но чтобы это установить, нужна траектория полета.

Вспышка над Самарой – пока загадка для всех. Эксперты еще не готовы дать точных ответов, что это было. А мы пока можем только гадать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ