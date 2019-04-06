2019-04-06T23:23:46+03:00
Происшествия

Взрыв или метеорит? В Самаре обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля

Что это было и откуда взялись вспышка и взрывы в небе над Самарой 6 апреля пока неизвестно
Евгения ВАСИНА
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Некоторые предполагаю, что это был метеоритНекоторые предполагаю, что это был метеоритФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 6 апреля, поздно вечером самарцев встревожили странные хлопки и вспышка света. Социальные сети заполнили сообщения вроде: «Метро Безымянка было что то, типа хлопка и не большая ударная волна», «В центре города тоже слышно было хлопки», «В Зубчаниновке вспышки яркого света и громкие хлопки!», «По дороге в аэропорт в районе поселка Волжский - вспышки света», «Даже из Чапаевска было видно в стороне Самары вспышки. Время около 21:20».

Природа этого явления пока неизвестно. В ГУ МЧС отметили, что никакой информации об этом нет. Сообщений о разрушениях в городе также не поступало.

- По данному факту сейчас проводят проверку и уточняют информацию, - добавили в ведомстве.

Среди версий случившегося – падение метеорита. Отметим, что подобное астрономическое явление сегодня запечатлели в небе Красноярского края.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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