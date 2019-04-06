Взрыв или метеорит? В Самаре обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля

6 Апр 23:01 2019-04-06T23:23:46+03:00

Некоторые предполагаю, что это был метеорит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что это было и откуда взялись вспышка и взрывы в небе над Самарой 6 апреля пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 апреля, поздно вечером самарцев встревожили странные хлопки и вспышка света. Социальные сети заполнили сообщения вроде: «Метро Безымянка было что то, типа хлопка и не большая ударная волна», «В центре города тоже слышно было хлопки», «В Зубчаниновке вспышки яркого света и громкие хлопки!», «По дороге в аэропорт в районе поселка Волжский - вспышки света», «Даже из Чапаевска было видно в стороне Самары вспышки. Время около 21:20».

Природа этого явления пока неизвестно. В ГУ МЧС отметили, что никакой информации об этом нет. Сообщений о разрушениях в городе также не поступало.

- По данному факту сейчас проводят проверку и уточняют информацию, - добавили в ведомстве.

Среди версий случившегося – падение метеорита. Отметим, что подобное астрономическое явление сегодня запечатлели в небе Красноярского края.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

«Я уже и забыл, что дома может быть так тихо!» Как новые пластиковые окна в Самаре делают человека счастливым

Оказывается, изменить жизнь к лучшему могут даже новые пластиковые окна в Самаре, если они, конечно, подобраны с душой и установлены по всем правилам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU