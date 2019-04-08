«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела

«Судите меня по закону, а не по беспределу»

В Самаре начались судебные слушания по громкому делу группировки киднепперов, похитившей 5-летнего мальчика из Кинеля и пытавшейся сделать то же самое с двухлетним малышом из Тольятти. Руслан Бакиев, осужденный в 2011 за организацию убийства сотрудницы МЧС и, по версии следствия, лидер нынешнего преступного сообщества, недоволен тем, как продвигается процесс и в частности требует поменять судью.

Это шоу! Вы здесь устраиваете шоу! Не собираюсь участвовать и находится в том суде, который меня не слышит! Я не против, чтобы меня судили, но судите меня по закону, а не по беспределу, — заявил сегодня Бакиев, который также известен в определенных кругах как Паук и Татарин.

Недовольства Руслана в частности вызваны тем, что судья Андрей Теренин не удовлетворил несколько его ходатайств и не хочет, по мнению обвиняемого, возвращать дело на доследование из-за многочисленных нарушений. Бакиев среди прочего указал на то, что ему дали не полное обвинительное заключение, там 700 с небольшим страниц, а должно быть больше. Также он сообщил о наличии у себя нескольких болезней — склонности к суициду, попытки совершить который у него были в колонии, и членовредительству, шантажное поведение, психопатия и другое.

— Изначально из-за моей неграмотности в юридических вопросах были предприняты попытки сфабриковать дело. Доказательства получены с нарушениями УПК. Следователи вели себя предвзято к моим процессуальным правам, — добавил Бакиев.

Кончилось тем, что мужчина начал перебивать судью, вести себя вызывающе и был удален из зала как минимум на 1 день.

Знакомы с Бакиевым с 2011 года, но о преступлениях не думали

Остальные подсудимые вели себя тише. Впрочем, и у них имелись претензии. Екатерина Косарева — подруга Бакиева, та самая, которая забрала маленького Диму от дома в Кинеле, призналась, что знакома с Русланом с 2011 года — он тогда уже попал за решетку. Но до 2018-го они и не помышляли о преступлениях.

— У нас нет устойчивой преступной группы. Также я не признаю свое участие в вымогательстве денег у родителей потерпевшего, — заметила Косарева.

Екатерина Косарева - одна из первых помощниц Бакиева в этой преступной историиФото: другой источник.

Екатерина вместе со своим коллегой-сидельцем просили, чтобы их преступления рассматривали отдельно от тех, что вменяют еще двум молодым людям со скамьи подсудимых — Роману Толмачеву и Амиру Абдурахманову — и, соответственно, не в военном суде. Им вменяют кражу 10 осколочных гранат в воинской части в Подмосковье, произошедшую несколько лет назад . Теренин для этого оснований не нашел.

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К слову, именно Толмачев является связующим звеном здесь — Роман управлял автомобилем, на котором Диму из Кинеля везли в Самару. Он свою вину признает в обоих случаях и добавляет, Абдурахманову предъявляют претензии по ошибке — он в истории с боеприпасами не участвовал и ему не помогал.

Среди сообщников Бакиева и Косаревой помимо Толмачева — Иван Фролов, Рамази Нагиев и Андрей Бахтеев. Все отрицают предварительный сговор, признают вину частично, кроме Бахтеева, который раскаивается полностью.

Увезли ребенка к торговому центру и бросили

Из обвинения, зачитанного прокурором Иваном Толмосовым, следует, что Бакиев, отбывая наказание в колонии строгого режима № 16 в Тольятти не позднее декабря 2017 года создал ОПГ, нацеленную на похищение несовершеннолетних с целью выкупа. «Вконтакте» он сначала нашел маму 2-летнего Тимура из Автограда, изучил ее страницу и передал информацию о семье женщины Косаревой и Бахтееву, посоветовав им найти сообщников для реализации коварного плана. Как писала «КП-Самара», Руслан искал жертв в группе «Подслушано Сбербанк».

Именно отсюда в январе прошлого года похитили маленького ДимуФото: скрин с видео

Украсть Тимура не удалось, ни на улице, ни в детском саду «Ладушки». Часть команды даже отказалась после этого от участия в дальнейших эпизодах.

Следующей на очереди стала семья из Кинеля, где мать тоже работает в банке, как и в первом случае. В этот раз объектом для похищения выступил 5-летний Дима и его забрали прямо от дома — на глазах старшей сестры.

— Ребенка отвезли в Самару к ТЦ «Орбита», оставили с Косаревой. Потом остальные участники похищения уехали в Кинель-Черкассы, а Бакиев потребовал у матери мальчика 2 миллиона рублей, — говорит Толмосов. — Косарева уехала, оставив ребенка в подъезде жилого дома. Там его нашли жильцы, сообщили в полицию. Информация дошла до матери. Она оставила пакет, в котором были 200 тысяч рублей, в оговоренном месте. После того, как Косарева его взяла — ее задержали.

После Екатерины попались и остальные подозреваемые. Дело расследовали год, прежде чем передать его в суд. Процесс продолжат уже завтра — участники планируют опросить родственников Димы и подсудимого Фролова.

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