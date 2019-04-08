Заняться спортом самарцам поможет смартфон: рассказываем о лучших приложения для активных людей

Весна вступает в свои права, и самарцы, несмотря на грязь и лужи, уже достали из шкафа любимые кроссовки, чтобы возобновить ежедневные пробежки. Лучшим помощником для опытных и начинающих бегунов могут стать специальные мобильные приложения для смартфонов. Google Play и App Store пестрят программами, которые подходят для тренировок как на улице, так и в помещении. "КП-Самара" вместе с экспертами МТС помогут сориентироваться в многообразии и выбрать нужную именно вам.

Runtastic

Одна из самых популярных и уверенно занимающих верхние позиции в рейтинге фитнес-программ. Она подходит для учёта любых видов активности на природе и в помещении: от зумбы и кроссфита до тренировок по гандболу. В базовой бесплатной версии программы есть голосовое сопровождение, например, во время бега женский голос будет говорить о том, какая дистанция пройдена, с какой скоростью и сколько калорий вы уже потеряли за тренировку. Каждую из этих опций можно настроить под себя или вовсе отключить. Но будьте внимательны: голосовое сопровождение есть не для всех видов нагрузки (полагаем, только для тех, где это действительно нужно) — например, оно есть для бега на улице.

Присутствует в приложении и одно упущение, которое разработчики так и не продумали, — отсутствие виджета, открывающегося на заблокированном экране в одно касание. Снимать блокировку и открывать приложение во время тренировки неудобно, а подчас и вовсе опасно. Виджета нет даже в платной версии. К слову, его нет и в других аналогичных приложениях.

С помощью спутниковой навигации Runtastic отображает траекторию движения на карте, цветовыми переходами отмечает ускорение и замедление темпа, перепады высот. На удобный первый экран с крупной кнопкой «Старт» и секундомером выведены основные данные — пройденная дистанция и темп. Программа показывает и количество потраченных калорий, которое высчитывается исходя из пола, возраста, роста пользователя и выбранного типа активности.

Есть возможность контролировать пульс при наличии пульсометра, фитнес-трекера или специальных часов от Runtastic. Данные с этих гаджетов автоматически отправляются в приложение, если вы оплатили его продвинутую версию. Подробная статистика, тренировочные программы, еженедельные отчёты о фитнес-активности, автопауза при остановке и музыкальные треки также включены в платный вариант. Правда, управление музыкальным плеером происходит только с открытого на экране приложения.

Программа не даст о себе забыть: напоминания о переходе на платную версию и предложения поделиться успехами с друзьями в Facebook или Twitter настигают пользователя в конце тренировки и продолжают преследовать его письмами на электронную почту. Впрочем, общительные пользователи оценят, что Runtastic умеет синхронизироваться с соцсетями. Также есть опция отправки результатов через мессенджер Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp или Google+, письмом на электронную почту или обычным SMS-сообщением.

Полная версия программы для устройств Apple стоит 299 рублей в месяц, для Android — 199 рублей.

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В базовой бесплатной версии программы есть голосовое сопровождение, например, во время бега женский голос будет говорить о том, какая дистанция пройдена, с какой скоростью и сколько калорий вы уже потеряли за тренировку.Фото: Архив "КП"

RunKeeper

С первого взгляда кажется, что эта программа — брат-близнец Runtastic, но есть у неё и свои значимые отличия. В её арсенале значительно меньше активностей, которые можно выбрать для тренировки. Но, как и в первом приложении обзора, голосовое сопровождение тренировок в RunKeeper есть уже в базовой версии. Аудиоподсказки, озвученные приятным женским голосом, можно настроить по времени, расстоянию, средней скорости и другим параметрам. В бесплатной версии также есть автопауза.

Отображения скорости движения на карте разными цветами в RunKeeper, к сожалению, нет. При этом он, как и другие программы, даёт инструменты для социальной активности: от поиска единомышленников и партнёров по спорту до опции «брось вызов» друзьям. Публикации фитнес-достижений — добровольные, без напоминаний, синхронизация с Facebook и Twitter — тоже.

Существенное преимущество этой программы перед предыдущей — в её ненавязчивости: на вашу электронную почту не падают сотни мотивирующих писем продолжить тренировку, а предложение обновиться до более продвинутой версии пользователь получает только по запросу, когда пытается выбрать индивидуальный режим занятий или интересуется подробной аналитикой. Кстати, рекламы внутри приложения тоже не замечено, в отличие от Runtastic.

Премиум-подписка под названием RunKeeper Go позволяет сравнивать свои тренировки, сопоставлять показатели, получать индивидуальную программу тренировок с рекомендациями от тренера в зависимости от поставленной цели. Подписка для iPhone на месяц стоит 749 рублей, годовая — 2990 рублей. Для устройств Android цены такие же.

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Кстати, бегать под энергичную музыку всегда веселее, чем просто слушать своё сбивчивое дыхание. В приложении «МТС Music» есть подборки классных композиций именно для бега. Удобно, что треки можно слушать онлайн или загрузить их в смартфон и наслаждаться музыкой без подключения к интернету.

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Кстати, бегать под энергичную музыку всегда веселее, чем просто слушать своё сбивчивое дыхание.Фото: Архив "КП"

Endomondo

Когда-то культовое, но сейчас уже менее популярное, чем описанные выше, мобильное приложение для учёта физической активности. И пусть его былая слава померкла, преданная аудитория по-прежнему с ним. Если вас окружают физически активные люди около 30 лет, многие из них будут в «команде» Endomondo.

Этот сервис создаёт впечатление самого лаконичного из всех, хотя функциональность практически та же, что у Runtastic и RunKeeper. В бесплатной комплектации пользователь получает дневник тренировок практически по любому виду спорта, голосовое сопровождение (кстати, не только

аудиоподсказки о дистанции, скорости и прочем, но ещё и подбадривания «Поехали!» и пр.), опцию «брось вызов», возможность соревноваться с друзьями, публикацию достижений на Facebook, Instagram, Twitter и отправку через мессенджеры — WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, а также письмом на электронную почту или обычным SMS-сообщением. Есть возможность подключить к приложению пульсометр и «умные» часы.

Единственный минус — обильное количество рекламы: активные баннеры появляются при заходе в каждый пункт меню, что немного отвлекает.

Premium-подписка, кроме привычной уже подробной статистики и персонального плана тренировок, предлагает аудиотренера — недавно он появился и на русском языке. Кстати, в отличие от двух предыдущих приложений стоимость premium-версии Endomondo на порядок дешевле: 349 рублей за месяц или 979 рублей за годовую подписку для Android. Для устройств iOS придётся заплатить 459 рублей в месяц или 2 290 рублей в год.

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Nike+ Run Club

Собственные приложения есть у многих производителей спортивной экипировки, например, у Puma, уже упомянутый нами Runtastic принадлежит Adidas, а RunKeeper — Asics.

Загрузив приложение Nike+ Run Club, пользователь получает не только регистратор активности, но и виртуальный входной билет в беговой клуб. Поклонники бренда регулярно тренируются, объединяясь в офлайне или виртуально, бросают друг другу вызовы, готовятся к марафонам. Мобильная программа подойдёт тем, кто готов не только заниматься бегом, но и тратить существенное время на участие в жизни сообщества.

После негативных отзывов пользователей о слишком долгой регистрации (пару лет назад приложение просило заполнить подробную анкету) разработчики сократили её до пары пунктов и предложили при желании синхронизировать вход через вашу страницу на Facebook. В целом приложение современное, удобное и в обращении приятное. Меню простое, интуитивное, основные функции такие же, что и у конкурентов.

С помощью приложения Nike+ Run Club можно отслеживать свои показатели во время бега как в помещении, так и на улице. Активности на улице фиксируются с помощью спутниковой навигации, а учёт тренировок в помещении происходит с помощью данных акселерометра, встроенного в смартфон или фитнес-девайс, который синхронизирован с приложением.

В Nike+ Run Club есть не просто аудиоподсказки, но и аудиопробежки с именитыми спортсменами, например, с Сергеем Шубенковым, чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы по лёгкой атлетике.

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«МТС Фитнес»

Сразу после установки программа предлагает указать свою цель – похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать уже имеющуюся форму. Примечательно, что советы рассчитаны на людей, которые занимаются дома или на улице.

В программе три раздела: «Активность», «Питание» и «Тренировки». В первой можно отслеживать свои ежедневные результаты, а в двух других – подобрать индивидуальную диету и упражнения. Программа поможет более точно найти наиболее подходящие варианты. Например, для выбора диеты необходимо пройти тест. В «МТС Фитнес» также можно составить план питания для достижения лучших результатов.

Само приложение доступно для Android-устройств бесплатно, но основные его функции открываются по подписке. В бесплатной версии открыта одна трёхнедельная программа тренировок для утренней разминки. По подписке можно получить расширенные программы для занятий дома и на улице. Также становится доступным индивидуальный план питания. Тренировки и диета являются отдельными подписками, но стоят всего 5 рублей в сутки каждая.

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Резюме

Для бега одним из главных критериев отбора софта является точность. Мы не заметили существенной разницы между программами, все регистраторы дают небольшую погрешность в расстоянии. По большому счёту, выбор приложения — дело вкуса. Если какое-то из них вызывает больше положительных эмоций, стоит выбрать его. Главное, чтобы занятия спортом приносили пользу и удовольствие.