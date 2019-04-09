В Самаре судья трижды отправлял присяжных менять решение по делу студентки, торговавшей наркотиками

В Ленинском районном суде коллегия присяжных вынесла вердикт по делу 21-летней Елизаветы Кенешовой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Судья Сурков несколько раз отказывался зачитывать вердикт и отправлял присяжных его переделывать. Только с третьего раза вердикт его устроил – присяжные подписались под документом, в котором оправдательный приговор исправлен на обвинительный. Напомним, студентку обвиняют в попытке сбыт наркотиков в крупном размере. При этом суд присяжных оправдывает Лизу, а судья отказывается зачитывать вердикт.

Угодили с 3-го раза

Суд присяжных вынес вердикт еще 3 апреля. Но было уже 19:00. Судья отказался зачитывать приговор: якобы там противоречия, а исправлять его уже поздно. И перенес заседание на следующий день

- Мы договорились работать до 22:00, но судья все равно решил перенести заседание. И вот остались судьи присяжных и председательствующий судья Сурков. Он мог сказать им все что угодно, - уверена мать подсудимой Людмила Кенешова.

4 апреля присяжные вновь пришли в Ленинский районный суд. Коллегию во второй раз отправили в совещательную комнату для исправления противоречий. Судью Суркова их вердикт снова не удовлетворил. Тогда присяжные ушли исправлять противоречия в третий раз. Только тогда вердикт удовлетворил председательствующего.

- В итоге присяжные принесли решение, на котором зачеркнут оправдательной вердикт, выносимый дважды, и вписан обвинительный, - говорит мать модели.

Присяжные проводили голосование. 3 присяжных проголосовали «за» то, что Лиза виновна, 3 – «против». В таком случае решение принимается в пользу подсудимого. После того, как судью такое решение не удовлетворило, присяжные исправили результаты голосования. Один присяжный на третий раз все-таки передумал и отдал голос за то, что Кенешова виновна.

Девушку как будто решили обязательно посадить

Кому-то выгодно?

Ранее «КП»-Самара» писала об истории девушки. Подруга Лизы Наргиз Мамедова попросила ее забрать посылку.

- Я буду не в городе, забери, пожалуйста. Там косметика, потом поделюсь с тобой. И с тобой пойдет мой брат Ниджат, в посылке для него акустические колонки, - так вспоминает Лиза про то, что ей сказала Мамедова.

Ниджат и Лиза пришли в офис одной из компаний. Посылка была оформлена на имя Лизы, номер телефона указан Ниджата. Молодые люди получили коробку и вышли из офиса. Там их задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В посылке оказалось почти 600 г мефедрона. Кенешову и Нагиева задержали. Ниджат сразу во всем признался: вместе с Мамедовой фасовал наркотики и делал закладки. Вот только Кенешова, по его словам, была ни при чем. Молодого человека отправили в СИЗО, а Лиза стала свидетелем по 228 ст. УК РФ. Мамедова дала точно такие же показания.

Через полгода Лизу задержали. Оказалось, Мамедова заключила досудебное соглашение и изменила показания. Вслед за ней другие показания дал и Ниджат. Тогда нашлись другие доказательства вины Елизаветы. В итоге девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Дело Мамедовой, организатора преступления, выделили в отдельное производство. Она находится под подпиской о невыезде, а не в СИЗО, как Кенешова и Нагиев. Близкие и защитник Кенешовой уверены: кому-то выгодно, чтобы за решетку попала Кенешова, а не Мамедова.

Дело Елизаветы Кенешовой рассматривают уже второй раз. В первый раз присяжные вынесли оправдательный приговор. Судья Сурков нашел в нем противоречия и перенес заседание. На следующее заседание двое присяжных не пришли. Заменить их запасными судья отказался. Затем на заседание не пришли уже три члена коллегии. Тогда Сурков, по словам матери Кенешовой, распустил коллегию, так и не зачитав вердикт.

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