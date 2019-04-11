Нэтан Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ по фигурному катанию, Лазукин – пятый, Самарин – последний

В японском городе Фукуока завершилась короткая программа у мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Победу праздновал двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен, который показал очень чувственную и сильную программу и набрал 101.95 балла. У его ближайшего преследователя – тоже американца – Винсента Чжоу на 1,41 балла меньше. Третье место и 10 очков своей команде принес серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане японец Шома Уно. У него 92.78 балла.

Наши спортсмены за топ-3 зацепиться не смогли. Андрей Лазукин откатал очень уверенно, но этого все равно оказалось мало. 88.96 балла и 5 место в короткой программе. Однако стоит заметить, что Лазукин стремительно прогрессирует.

А вот Александр Самарин болельщиков порадовать не сумел. Во время своего проката россиянин упал. Это падение стало решающим – 71.84 балла. Последнее место.

Александр Самарин упал во время своего выступления и оказался на последнем месте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таким образом, мужчины принесли в копилку сборной США 23 очка. Благодаря этому американцы смогли набрать 50 баллов и возглавить общекомандный зачет. Россия опустилась на третье место. У нашей команды 38 очков и 3-е общекомандное место (Лазукин и Самарин принесли сборной всего 9 баллов). Идущая 2-ой Япония опережает Россию на 10 очков.

Следом идут Франция (27), Канада (26) и Италия (24).

Андрей Лазукин финишировал 5-ым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впереди еще 2 дня командного чемпионата мира. В пятницу, 12 апреля, зрителей ждут короткие программы у пар, а также произвольные программы - танцы и у мужчин.