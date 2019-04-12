«Здесь стоим»: в Самаре герои «Игры престолов» «захватили» постаменты известных памятников

Финал близко. 14 апреля мир увидит первую серию восьмого сезона «Игры престолов». Развязки сюжета с нетерпением ждут и самарцы. В 2017 году мы придумали, где в Самаре могли жить одичалые, а где была бы Королевская гавань. «Самарский Вестерос» по версии «Комсомолки» читатели оспорили в комментариях: дотракийцев отправили за Волгу, а одичалых - в новые микрорайоны за чертой города.

Следующие два года весь мир ждал последнего сезона «Игры Престолов», не забывал любимых персонажей и фантазировал: «Что, если бы…».

Пофантазировал и наш дизайнер-фотограф. В Самаре куда ни пойди – наткнешься на памятник, скульптуру или барельеф. В бронзе и камне увековечили не только исторических деятелей, но и героев отечественных фильмов. А ведь внешне они очень похожи на персонажей Джорджа Р. Р. Мартина!

Пройдемся по Самаре с «новыми» памятниками.

Король Ночи вглядывается в волжские далиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Место самарского воеводы князя Засекина занял Король Ночи. Он смотрит на Волгу, Королевскую Гавань (Речной вокзал) и мечтает захватить весь мир.

Королева Серсея тоже на возвышении – в сквере им Пушкина у драмтеатра, там, где была хрупкая «девушка с ракеткой».(Прототипом этой девушки, кстати, стала сестра жены Фон Вокано, которая устраивала соревнования по теннису в этом сквере).

Серсея с железным троном - на самой лучшей смотровой площадке СамарыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Рядом с Серсеей железный трон. (Присесть там действительно есть куда, прогуляйтесь, проверьте - не пожалеете).

По поводу главной фигуры на самой большой площади Европы, есть две версии «захвата». По одной из них постамент Валериана Куйбышева занял «серый кардинал» королей и королев Вестероса лорд Варис, по другой – Король Севера Джон Сноу.

Лорд Варис делит постамент с Джоном СноуФото: Альберт ДЗЕНЬ

За спиной у них серое монументальное здание театра. Похоже ли оно на Стену или Черный замок? Или это замок на Драконьем Камне, где сейчас служит хитрый Варис, решать вам, дорогие читатели.

Тайвин Ланнистер известный захватчик, так что освободившееся место он забрал очень быстроФото: Альберт ДЗЕНЬ

Мы же отправляемся к разрушенному Дворцу Спорта. Там место певца и поэта занял захватчик Тайвин Ланнистер. (Кстати, его родовое гнездо на Утесе Кастерли тоже разрушено).

На самарском Арбате – Ленинградской улице - вместо Дяди Степы возвышается Гора. Великан, но вовсе не добрый. Он явно не спасет утопающих, не поможет при пожаре. Он вооружен, неубиваем и очень опасен.

Этот великан вовсе не добрыйФото: Альберт ДЗЕНЬ

Рядом с домом офицеров - честная и верная клятве дама-рыцарь Бреена Тарт. Она заняла место памятнику Черным гусарам.

Бреена настроена решительноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Чуть печальная, но решительная Бреена идет защищать дочерей Старка и попробуй ее остановить!

Защитники мира живых нашли свое место в СамареФото: Альберт ДЗЕНЬ

И завершает нашу «экскурсию» «памятник Горынычу» - на месте барельефов красноармейцев – яростные лица защитников мира живых – Сандро Клигана (Пса), Великана (уже ушедшего в мир зомби) и Тормунда – рыжего бойца из одичалых.

Каких героев мы незаслуженно обделили вниманием? Предлагайте свои варианты. За лучший комментарий к этой статье в редакции «КП»-Самара» уже лежит приз – книга –раскраска по мотивам Игры Престолов.

Торопись! Пока Тьма не поглотила Вестеросс!

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