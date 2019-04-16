2019-04-16T13:46:20+03:00
Спорт

Бой Александра Емельяненко и Луиса Энрике в Самаре: «Битва на Волге 12», цены на билеты, где купить, когда пройдет

Рассказываем все о Gorilla Fighting Championship 12 («Битве на Волге 12»), где пройдет бой Александра Емельяненко и Луиса Энрике Барбосы – где купить билеты, сколько они стоят, когда и где пройдет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Емельяненко уверен в своих силах.Александр Емельяненко уверен в своих силах.Фото: "КП" Архив
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Турнир ММА «Битва на Волге» переживает ребрендинг. Теперь бойцы будут выходить в клетку под эгидой Gorilla Fighting Championship. Организаторы промоушена обещают расширить географию турнира и привлечь новых бойцов. Изменения уже начались. 10 мая в Самаре пройдет турнир Gorilla Fighting Championship 12 (или «Битва на Волге 12», кому как удобно), боем вечера станет схватка Александра Емельяненко и экс-бойца UFC Луиса Энрике Барбосы. «КП-Самара» собрала все, что нужно знать о турнире: когда он пройдет, где купить билеты и сколько они стоят.

Александр Емельяненко vs Луис Энрике

Долгое время имя соперника Александра Емельяненко держали в секрете. Организаторы объясняли это тем, что нужно было закончить все юридические нюансы. Кроме того, на носу была юбилейная «Битва на Волге 10» на «Лада-Арене» в Тольятти, промоушен не хотел, чтобы новостные потоки турниров перехлестывались и создавали неразбериху.

В итоге соперника Александра Емельяненко все-таки объявили – им стал бразилец Луис Энрике Барбоса, который в прошлом году выступал в UFC. Карьера бразильца в самом крупном промоушене ММА получилась короткой и бледной, но какая разница: Александр Емельяненко против бойца из UFC – вывеска для Самары космическая.

Бой пройдет 10 мая в 17:00 в привычном месте - «МТЛ Арене». Другие варианты рассматривались, но организаторы боятся, что большая часть билетов останется в кассах.

- Провести турнир на «Самара Арене»? Технически мы всё можем провести спокойно, вопрос – готовы ли в таком количестве собраться люди, - сказал в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» исполнительный директор «Битвы на Волге» Максим Протасов.

Александр Емельяненко (в центре) на "Битве на Волге 10" в Тольятти. Фото: федерация ММА Самарской области

Александр Емельяненко (в центре) на "Битве на Волге 10" в Тольятти. Фото: федерация ММА Самарской области

Страсти накаляются

Соперники уже успели пообещать, что они отправят в нокаут друг друга. Сначала высказался Луис Энрике.

- Я знаю фамилию Емельяненко. Победить одного из братьев – великая честь. В UFC у меня не было таких соперников, - отметил бразилец. - Ради такого трофея я приеду в Россию. Я знаю, что иностранцу невозможно выиграть судейским решением, мне оно не нужно: я видел бои Александра, особенно последний, я знаю, все завершится досрочно.

Александр Емельяненко тоже уверен в своих силах:

- Если я услышу что-то дерзкое, я буду жестко вбивать своего соперника в ринг, - заявил он на «Битве на Волге 10». - Я просто отправлю его в нокаут. Жестко и быстро. Я слышал и более жесткие заявления, но они [соперники] потом падали как снопы подкошенные.

Билеты уже в продаже

Билеты на «Битву на Волге 12» уже начали продавать. Самые дешевые обойдутся в 600 рублей. Самые дорогие – в полмиллиона.

- Молодой андердог из Бразилии с успешным опытом боев в UFC бросит вызов скандальному русскому богатырю - Александру Емельяненко. Гордость самарского ММА Владимир Селиверстов выйдет на свою первую защиту пояса против опытного бразильского ударника - Дирлея Броенструпа. Впервые за историю промоушена: схватка по правилам К-1 за чемпионское звание: Алексей Рясков против Максима Зотова. Новое имя турнира, новый уровень, прежнее качество, - предвосхищают турнир организаторы.

Купить билеты можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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