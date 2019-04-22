2019-04-22T11:25:11+03:00
Спорт

Александр Емельяненко перенес бой в Самаре с экс-бойцом UFC из-за падения с велосипеда

10 мая скандальный спортсмен должен был встретиться в клетке с Луисом Энрике
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бой в Самаре должен был пройти 10 мая.Бой в Самаре должен был пройти 10 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Триумфальное возвращение скандального бойца ММА Александра Емельяненко в клетку откладывается на неопределенный срок. Боец упал с велосипеда. Из-за этого выступить в Самаре на турнире GFC 12 (он же «Битва на Волге 12») 10 мая младший брат Федора Емельяненко не сможет.

- Мой друг Виктор, который выступает в спортивной дисциплине «Айронмен», организовал двухчасовую тренировку на велосипедах. Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен, - рассказал о сложившейся ситуации Александр Емельяненко на своей странице в Instagram.

alexemelyanenkoalexemelyanenko
Мой Друг Виктор @tomanosarik который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре перенесён.
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10 мая Емельяненко должен был встретиться в клетке с экс-бойцом UFC Луисом Энрике. Бой позиционировали, как триумфальное возвращение Александра. Мол, человек оступился, но нужно дать ему шанс. Подогревали интерес к главному противостоянию вечера GFC 12 и сами бойцы. На тактичный наезд Луиса Энрике российский боец отреагировал довольно жестко:

- Если я услышу что-то дерзкое, я буду жестко вбивать своего соперника в ринг. Я просто отправлю его в нокаут. Жестко и быстро. Я слышал и более жесткие заявления, но они [соперники] потом падали как снопы подкошенные, - заявил Александр Емельяненко во время визита в Тольятти.

Ажиотаж в Самаре вокруг предстоящего боя был нешуточный. Билеты в кассах - от 600 до 500 000 рублей. Для сравнения – самые дешевые билеты на топовый матч «Крылья Советов» - «Спартак» стоят по 500 рублей, а футбол в Самаре – самый популярный вид спорта. И продавались билеты на бой очень даже неплохо. До новости о том, что Александр Емельяненко, скорее всего, не приедет.

В интернете тут же посыпались гневные комментарии. Многие любители смешанных единоборств заподозрили Емельяненко в лукавстве.

«И где логика? Как он тогда провел двухчасовую тренировку на велосипеде, если не умеет кататься?» «До начала боя такие болячки пройдут, и следа не останется, если даже просто мазью мазать. Причина, видимо, не в этом». «И кто теперь билеты продавать будет?» «Деньги за билеты вернут по этой причине?!» - негодуют самарцы.

Организаторы турнира пока никак не комментируют то, что главный бой вечера под угрозой срыва. Они просто молча репостнули запись Александра Емельяненко.

Напомним, на счету бойца ММА 28 побед и 7 поражений, однако запомнился он любителям смешанных единоборств далеко не этим. Он не раз попадал в разные скандалы. В 2015 году, как писал сайт kp.ru, Александра приговорили к 4,5 годам лишения свободы – за изнасилование домработницы. В мае этого года Емельяненко должен был провести бой под эгидой организации Russian Cagefighting Championship, однако промоушен разорвал с ним контракт - бойца задержала полиция после ДТП 1 марта в Кисловодске. Александр был пьян, отказывался показывать документы на машину, угрожал полицейским расправой и попытался уехать. Итог – арест на 10 суток, лишение прав и штраф.

После этого Александр Емельяненко и подписал контракт с организацией «Битва на Волге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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