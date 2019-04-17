Раздевал и снимал на камеру: в Самаре капитан корабля попался на изготовлении порно-видео с участием детей

Настоящий профессионал своего дела

В скандальной истории оказался замешан 52-летний Олег Е. из Самары. Мужчину, который работал капитаном корабля и ходил в дальние плавания, обвиняют в серии преступлений против детей.

- По версии следствия, на протяжении последних нескольких лет он сексуально домогался до своего малолетнего родственника и записывал это на видео. Также задержанный применял сексуальное насилие к другому подростку. Ребятам на тот момент было по 11 лет, 2004 год рождения, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Долгое время Олег оставался безнаказанным. Никто и подумать не мог на него такое - среди знакомых мужчина характеризуется положительно, его называют настоящим профессионалом своего дела. Моряк - по долгу службы и просто так - объездил полмира, вел культурную жизнь, общался с иностранцами.

Водил мальчиков в свою квартиру

Стражам порядка поступила оперативная информация, благодаря которой удалось выяснить, что Е. не только путешествовал, но и извращался над маленькими мальчиками - прямо в своей квартире на улице Победы. Проживает он там один - ни жены, ни детей у злоумышленника нет. Именно там самарца, так тщательно скрывавшего свою темную сторону, и задержали в сентябре 2017 года - буквально на следующий день после последнего преступления.

Мужчина пользовался уважением среди коллег, новости о его задержании их шокировалаФото: соцсети

- Эпизодов несколько. Только в августе прошлого года на Е. завели три дела по факту изготовления порнографических материалов. Жертвой был его родственник. Он изготовил с его участием 6 видеозаписей: 20 февраля 2016 года, 27 марта 2016 года и 3 октября 2015-го, - делится источник. - 3-го же октября он трогал за половые органы второго потерпевшего, мальчика 2004 года рождения. По этому случаю заведено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Записи сомнительного содержания следователи изъяли. Согласно заключению судебной экспертизы - они действительно подпадают под статью 242 УК РФ. Силовики считают, что фигурант занимался распространением этих роликов и неплохо зарабатывал на этом. Не исключено, что торговля проходила как раз за границей.

11 преступлений, двое потерпевших

В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что обвиняемый совершил не 4, а больше 10 преступлений. Олега Е. арестовали. Сейчас его дело рассматривают в суде Красноглинского района. Слушания проходят за закрытыми дверьми, подробностей обвинители не разглашают.

- Подсудимому вменяют 4 эпизода по пункту "В" части 2 статьи 242 УК РФ, примечание 2. И 7 эпизодов по пункту "Б", части 4, статьи 132 УК РФ. Ранее мужчина не судим. Мера пресечения - заключение под стражей, - рассказали "Комсомолке" в районной прокуратуре.

Потерпевших двое - дети 2004 года рождения. С их стороны в отношении фигуранта пока не было озвучено никаких исков о возмещении морального ущерба, но вполне вероятно, что это будет сделано в дальнейшем.

Сам Олег показаний пока не давал. Однако он успел пожаловаться на сотрудников силовых структур и заявил, что они применяли к нему незаконные меры. В связи с этим заявлением назначено проведение доследственной проверки.

Судебный процесс продолжается. В случае доказательства вины Олегу Е. грозит много лет за решеткой, по совокупности вменяемых статьей - больше 20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помогал деньгами и водил в сауну: тольяттинский бизнесмен-афганец оказался в центре сексуального скандала с детьми

Фарита Зиатдинова обвиняют в изнасиловании и ряде других преступлений, в которых замешаны неблагополучные подростки (подробности)