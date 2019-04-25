«Крылья Советов» — «Урал», 25 апреля 2019: прямая трансляция матча 25 тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Урал», в четверг 24 апреля, на стадионе «Самара Арена» проводят очную встречу в 25 туре РПЛ. Игра важна для обеих команд — они борются за то, чтобы напрямую остаться в Премьер-лиге и настроены победить.

Хозяева в опасной, стыковой зоне — на 13 месте. У них 27 очков — на 3 меньше, чем у сегодняшнего соперника, расположившегося на более комфортной позиции. Последние результаты клубов разнятся — «Урал» одолел «Рубин», «Крылья» уступили «Динамо».

И Миодраг Божович, и Дмитрий Парфенов могут рассчитывать на своих сильнейших футболистов. У самарцев разве что не готов сыграть Чичерин, но он и так не всегда появлялся в стартовом составе. Зато есть приятная новость для волжан — может выйти на поле Александр Самедов.

В рамках чемпионата страны «КС» и «шмели» встречались между собой 17 раз. У каждого коллектива по 3 победы, 11 матчей завершились вничью, в том числе и последний — 20 октября прошлого года. Тогда на табло горели две единицы.

Букмекеры делают небольшую ставку на «Крылья Советов». Коэффициент на их триумф — 2,23. На ничью — 3,24. На «Урал» — 3.65.

Как все закончится на самом деле, станет известно 25 апреля. Стартовый свисток главный судья Алексей Матюнин из Москвы даст в 19-30 по самарскому времени (в 18-30 по московскому). Следите за обновлениями на samara.kp.ru.

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