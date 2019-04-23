«Крылья Советов» - «Урал» 25 апреля 2019 года: прогноз на матч 25-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Урал» 25 апреля 2019 года на «Самара Арене» — 2-1.

В ближайший четверг, 25 апреля, «Крылья Советов» на стадионе «Самара Арена» принимают «Урал» из Екатеринбурга. Команды разделяют три очка, они борются за то, чтобы напрямую остаться в РПЛ на следующий сезон, и поэтому матч обещает быть напряженным.

«Урал» расположился на 11 строчке в турнирной таблице. В последнем туре он одолел «Рубин» и догнали его по баллам. Команда, с учетом кубковой встречи, не проигрывает 4 матча подряд и показывает неплохую игру. Традиционно ярко себя проявляет Эрик Бикфалви.

«Крылья» в опасной зоне - на 13 месте, у них 27 очков. Чтобы не оказаться в стыках, им необходимо побеждать своих прямых конкурентов, таких, как, например, «Урал». Тем более что «Динамо» - сопернику из той же серии - самарцы в прошлом туре уступили.

В первом круге команды разошлись миром - 1-1. Но тогда были другие времена. Если «шмели» не сильно изменились, то у самарцев уже другой коллектив, посильнее по именам.

К матчу в четверг должен восстановиться полузащитник и уже один из лидеров «КС» Александр Самедов. Это дает команде преимущество, но и без него есть футболисты, способные доставить проблемы любому противнику, например, Зиньковский, который сейчас радует многих футбольных экспертов своей зрелой игрой.

Скорее всего, «Урал» будет действовать вторым номером. По сути, их устроит и ничья. Зелено-бело-синие точно пойдут в атаку. Поддержка родных трибун, зрелый состав и желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре может сыграть в их пользу.

Букмекеры также делают ставку на «КС». Коэффициент на их триумф - 2,23. На ничью - 3,24. На гостей - 3.65.

Как все закончится на самом деле, станет известно 25 апреля. Стартовый свисток главный судья Алексей Матюнин из Москвы даст в 19-30 по самарскому времени (в 18-30 по московскому). Прямую трансляцию матча читайте на samara.kp.ru.