АО «Российский аукционный дом» сообщает

Дорогие читатели! Сегодня мы общаемся с мастером так называемого замочного сервиса «Срочная Замочная». Постараемся узнать, какие интересные и веселые истории происходят в работе опытных слесарей-медвежатников.

– Добрый день, Иван. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Всем давно известна услуга аварийного вскрытия дверных замков. Кто-то уже успел ею воспользоваться, кому-то информация о вашей работе может пригодиться в любой момент. Расскажите, нравиться ли вам то, чем вы занимаетесь?

– Здравствуйте. Первый раз участвую в интервью, как-то даже интересно (смеется). Для начала хочу отметить, что мы вскрываем не только дверные замки. Часто приходится выезжать для вскрытия сейфов, гаражей, автомобилей – в общем, работаем со всем, что закрывается на замок. Нравится ли мне моя работа? Я думаю, каждому, кто занимается тем, что он умеет лучше всего, это нравится. Вот и я, получив соответствующее образование, уже десять лет вскрываю/ремонтирую/меняю/устанавливаю.

– То есть в вашей службе работают только мастера с образованием?

– Преимущественно, но бывают и самоучки, которые могут работать даже лучше тех, кто несколько лет отучился в техникуме.

– Случаются ли в вашей работе какие-нибудь веселые истории?

– У самих мастеров, скорее всего, нет. Наша работа вполне обыденная: нас вызывают, мы приезжаем, делаем то, что требуется, выписываем акт, берем оплату, даем рекомендации. Другими словами, трудимся по накатанной. А вот веселые истории – это больше про обстоятельства, по которым нашим заказчикам требуется помощь мастеров.

– А заказчики часто делятся с вами своими проблемами?

– Крайне редко попадаются те, которые молча наблюдает за работой. В большинстве случаев, как говорится, рот у них не закрывается. Поэтому про обстоятельства вызова мы чаще всего знаем абсолютно все.

– Можете привести хотя бы пару-тройку примеров для наших читателей?

– Конечно. Чаще всего интересные истории случаются с клиентами, обращающимися за услугой аварийного вскрытия. Сами понимаете, захлопнувшиеся двери, потерянные или украденные ключи, заклинившие замки – ситуации из разряда неординарных. Но веселого тут в целом мало. Но вот недавно я ездил на вызов к парню, который поссорился с девушкой, и та назло забрала ключи. Причем сразу все. Он вернулся с работы, а зайти домой не смог. Я открыл дверь, на следующий день заменил замки. Парень вообще не горевал о разлуке, лишь порадовался, что с новыми замками можно и новую девушку искать. А еще раньше выезжал по вызову к приятной девушке. Там вообще смешная ситуация случилась. У нее собака стащила ключи. Сам процесс девушка отметила, а найти ключи потом не смогла. Так и осталась в закрытой квартире. Пока открывал ее, мы переговаривались через дверь.

– А какой случай из вашей практики вам запомнился больше всего?

– Больше всего мне запомнилась клиентка, к которой я выезжал 5 раз. И причем два раза она теряла ключи от квартиры, один раз вообще забыла сумочку в такси, а найти ее потом не смогла, однажды захлопнула автомобиль и еще один раз сейф. В общем, эта клиентка успела опробовать почти все наши услуги по аварийному вскрытию замков. Вот такие «маши растеряши» тоже встречаются, как оказывается.

– Да, и смех, и грех. Спасибо вам за беседу. Еще скажите, пожалуйста, специально на заметку нашим читателям. Как вызвать мастера в случае необходимости?

– Все очень просто. У нас есть сайт, есть вот визитки (достает одну из них и протягивает мне). Обращаться можно в любое время суток. Приезжаем в течение 15-30 минут. Все зависит от времени, загруженности дорог и удаленности самого заказчика. Качество работы и цены вас непременно порадуют.

В беседе участвовал мастер сервиса «Срочная Замочная».

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